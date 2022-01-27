Пассивный доход: какие акции можно купить в Украине и как их приобрести

В настоящее время в Украине акции украинских компаний практически не продаются. Однако украинцы имеют доступ к акциям иностранных эмитентов. Этот процесс не очень прост и часто требует хотя бы минимальных специальных знаний. Однако сейчас этим начали заниматься банки как посредники, поэтому покупать и продавать иностранные акции становится гораздо проще. Об этом сообщает The Page.

Акции - фото из открытых источников

Как купить акции

С февраля 2019 года для приобретения акций иностранного эмитента украинцу не нужно получать лицензию Нацбанка для инвестирования за рубежом. Сейчас действуют е-лимиты — ограничение суммы средств, которые можно перечислить на определенные цели за границу.

С января 2021 года физические лица могут инвестировать за границу или перечислять на иностранный счет до 200 000 евро в год. Однако украинец не может напрямую покупать акции на валюте. Им требуется брокер-посредник, у которого они должны открыть счет (с помощью визита к брокеру или дистанционно). Клиент такого брокера получает возможность в любое время и в любом количестве покупать акции, контролировать размещение своих средств, торговать через Интернет-торговлю или давать указания брокеру. Их права защищены законодательством страны, где открыт счет.

В конце декабря прошлого года Альфа-Банк запустил в тестовом режиме сервис по торговле ценными бумагами западных компаний в своем мобильном приложении Sense SuperApp (раздел "Инвестиции").

Акции компаний, которые можно приобрести по заявке банка, допущены к торгам на украинском фондовом рынке. Минимальное количество акций в сделке не ограничено. Средняя стоимость одной акции западных компаний, допущенных к торгам в Украине, составляет около $150 или 4000 грн.

Купля-продажа акций осуществляется по ценам, соответствующим текущим котировкам на международных биржах. Банк обещает не взимать комиссию за покупку-продажу акций до весны 2022 года.

24 января виртуальный Монобанк приступил к бета-тестированию программы Mono invest для покупки акций. Пока он доступен для отдельных пользователей, но в марте планируется открыть доступ для всех.

Пока доступны акции компаний из списка S&P 500, а с 1 февраля банк хочет добавить к ним акции самых популярных ETF (котируемых на бирже фондов).

Особенностью сервиса является то, что монобанк не перечисляет акции для клиентов на счета в Украине, а дает им возможность проводить операции через международного брокера Exante.

Открытие и ведение брокерского счета бесплатно. Деньги зачисляются на этот счет с долларовой карты клиента. Нет требований по минимальному остатку на брокерском счете. Комиссия за снятие денег со счета на долларовую карту клиента monobank не взимается. Но налог на прибыль за клиента платит банк.

Какие можно купить иностранные акции

8 декабря 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о разрешении на торговлю акциями известных высокотехнологичных компаний США на рынке Украины.

В частности, украинцы могут приобрести:

акции Tesla, Inc. (ISIN-код – US88160R1014) акции Facebook Inc. (ISIN-код – US30303M1027) акции Netflix Inc. (код ISIN – US64110L1061) акции корпорации Microsoft (ISIN-код – US5949181045) акции Advanced Micro Devices, Inc. (код ISIN – US5949181045) акции Advanced Micro Devices, Inc акции Visa, Inc. (ISIN-код – US92826C8394)

Также на рынке можно приобрести и украинские акции:

Мотор Сечь Райффайзен Банк Аваль Укрнефть Мироновский Хлебопродукт (наиболее известные торговые марки компании: "Наша Ряба", "Легко", "Сертифицированный Ангус", "Бащинский")

Как сообщали ранее "Комментарии", Илон Маск продал акции Tesla еще на $1 миллиард.

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