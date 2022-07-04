logo

BTC/USD

19751.14

ETH/USD

1107.79

LTC/USD

51.23

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес инвестиции Первый инвестор из Лугано: с кем уже есть договоренности по восстановлению Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Первый инвестор из Лугано: с кем уже есть договоренности по восстановлению Украины

Украина договорилась об инвестициях в "зеленую трансформацию" и экологические проекты

сегодня, 16:05
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

4-5 июля в Швейцарии пройдет конференция по представлению плана восстановления государства после нашей победы над россией. Участие в ней принимают представители украинского правительства и 40 стран, 18 мировых организаций.

Первый инвестор из Лугано: с кем уже есть договоренности по восстановлению Украины

Фото иллюстративное / Pixabay

Уже есть первое соглашение между Украиной и Швейцарией, последняя стремится вложить инвестиции в климатические проекты "зеленого" восстановления в разных отраслях экономики. В документе говорится, что инвестиции будут направлены на "зеленые" экологические технологии и проекты в сфере энергетики, производства товаров, транспорта, строительства, переработки отходов и в сельском хозяйстве. Уже подписано соответствующее соглашение в Лугано, передает премьер-министр Денис Шмигаль.

Украинские бизнесмены и стартаперы получат доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода. Украина будет предоставлять инвесторам верифицированные результаты по смягчению изменения климата.

Будет создан наблюдательный совет по восстановлению Украины, туда войдет Великобритания. Министр иностранных дел Лиз Трасс подчеркнула, что восстановление Украины после захватнической войны россии станет символом власти демократии над автократией. Россия должна увидеть, что попытки уничтожить Украину создали только более сильную, преуспевающую и более объединенную нацию.

Британия предоставит гарантии на сумму 1,5 миллиарда долларов для многосторонних займов и более 100 миллионов фунтов двусторонней поддержки.

Как писал портал, в первом квартале 2022 года наблюдалось падение курса биткоина и обвал рынка криптовалют. Эксперт объясняет, куда вкладывать средства до конца 2022 года. Какие прогнозы по курсу биткоина на следующий год? В какие криптовалюты инвестировать? – рассказал эксперт.

Также мы писали, как изменились цены на недвижимость в Украине и какие эксперты дают прогнозы по восстановлению этого рынка. Сейчас масштабный отложенный спрос на недвижимость и интерес украинцев к жилью, что возведено на 60% и больше. Какова ситуация на рынке недвижимости и чего ожидать рассказал эксперт Максим Орищак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ).



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Denys_Smyhal
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!