Первый инвестор из Лугано: с кем уже есть договоренности по восстановлению Украины

4-5 июля в Швейцарии пройдет конференция по представлению плана восстановления государства после нашей победы над россией. Участие в ней принимают представители украинского правительства и 40 стран, 18 мировых организаций.

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Уже есть первое соглашение между Украиной и Швейцарией, последняя стремится вложить инвестиции в климатические проекты "зеленого" восстановления в разных отраслях экономики. В документе говорится, что инвестиции будут направлены на "зеленые" экологические технологии и проекты в сфере энергетики, производства товаров, транспорта, строительства, переработки отходов и в сельском хозяйстве. Уже подписано соответствующее соглашение в Лугано, передает премьер-министр Денис Шмигаль.

Украинские бизнесмены и стартаперы получат доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода. Украина будет предоставлять инвесторам верифицированные результаты по смягчению изменения климата.

Будет создан наблюдательный совет по восстановлению Украины, туда войдет Великобритания. Министр иностранных дел Лиз Трасс подчеркнула, что восстановление Украины после захватнической войны россии станет символом власти демократии над автократией. Россия должна увидеть, что попытки уничтожить Украину создали только более сильную, преуспевающую и более объединенную нацию.

Британия предоставит гарантии на сумму 1,5 миллиарда долларов для многосторонних займов и более 100 миллионов фунтов двусторонней поддержки.

Как писал портал, в первом квартале 2022 года наблюдалось падение курса биткоина и обвал рынка криптовалют. Эксперт объясняет, куда вкладывать средства до конца 2022 года. Какие прогнозы по курсу биткоина на следующий год? В какие криптовалюты инвестировать? – рассказал эксперт.

Также мы писали, как изменились цены на недвижимость в Украине и какие эксперты дают прогнозы по восстановлению этого рынка. Сейчас масштабный отложенный спрос на недвижимость и интерес украинцев к жилью, что возведено на 60% и больше. Какова ситуация на рынке недвижимости и чего ожидать рассказал эксперт Максим Орищак, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ).

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