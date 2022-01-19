Почему выгодно покупать недвижимость в Дубае: какие цены и перспективы инвестиций

Рынок недвижимости в Дубае в 2021 году побил все рекорды. Весь мир бросился покупать недвижимость в городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На квартиры в небоскребах покупатели потратили 82 миллиарда долларов. Сейчас эксперты прогнозируют рост этому сектору экономики и в 2022 году. Благоприятными факторами называют — доступность, отсутствие налогов и локдаунов, которые в стране не внедряют. Об этом пишет издание Forbes, передают "Комментарии".

Недвижимость в Дубае: цены, налоги, условия. Фото из открытых источников

Успех роста рынка недвижимости в Дубае эксперты считают в решениях властей. Когда весь мир погряз в бесконечных локдаунах, ОАЭ оставил открытой всю развлекательную и туристическую индустрию. Здесь также самый высокий в мире уровень вакцинации от коронавируса. А туристам открыты все двери, главное соблюдать правила – пройти тестирование по прилету и одевать защитные маски в публичных местах. Увидев такую открытость, многие захотели купить в городе недвижимость, чтобы при случае переждать здесь локдаун. В другое время – элитную недвижимость можно выгодно сдавать аренду. Хорошая элитная квартира в Дубае обойдется вам в 300-500 тысяч долларов, что соответствует тенденциям рынка других столиц мира. Но при этом вам не нужно сидеть в ней заперти при очередной волне коронавируса.

Кроме того, для покупки недвижимости не нужно лететь в страну. Соглашение можно заключить онлайн или рассчитаться криптовалютой. Также здесь можно получить ипотеку, даже тем, кто не является резидентом страны. Также разрешена рассрочка.

"Еще один плюс – лояльная налоговая политика. Здесь отсутствует налог на доходы физических лиц, прирост капитала, дарение и наследство", - рассказала изданию директор департамента управления объектами UFG Wealth Management Ольга Королева. А это уже позволяет зарабатывать на недвижимости, получая стабильный доход. Кроме того, город планирует расти. Сейчас здесь проживает чуть менее 4 миллионов человек. Вскоре в Дубае власти планируют поселить 5,6 миллиона граждан. Люди недооценивают опасность: в ВОЗ сделали новое заявление по штамму Омикрон Читайте также:





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