Популярные NFT-токены: можно ли на них заработать

В последнее время все больше популярности набирают NFT-токены, содержащие изображения, музыку, видео, анимации, игровые элементы и т.д. Такие токены существуют в единственном экземпляре. Такие токены создают для музеев по мотивам художников или как эксклюзивный коллекционный мерч. Могут ли инвестиции в NFT быть более выгодными, чем в криптовалюту, можно ли заработать на NFT-токенах — рассказал эксперт Александр Болтян, аналитик компании Esperio.



По его мнению, криптовалюты являются вполне понятным платежным средством, а NFT – это просто схема отмывания денег, которая распространяется в мире и пользуется спросом, когда нужно легально перевести деньги из одной страны в другую.



"Выглядит все красиво и понятно – это уникальный цифровой код, но если подумать о целесообразности создания этого NFT, его нет. Любую картинку можно продать за миллионы долларов, и это будет обоснованным поступком, потому что вы что-то физическое купили. Просто так перевести деньги из одной страны в другую, или даже на другого человека — нельзя. Есть финмониторинг, регулирование", — говорит эксперт.



Аналитик говорит, что хотя NFT иногда продаются за миллионы долларов, но делать ставки на заработок через их куплю-продажу все же не стоит. Такие токены могут иметь ценность в узких кругах, например среди фанатов какой-то игры или бренда, коллекционеров, но, по сути, NFT не имеет художественной ценности.



"Заработать на продаже NFT можно, если к вам придут за услугой нарисовать этот NFT. Работа не будет считаться уникальной в мире искусства, и не будет ценности художественной, но может стоить много тысяч долларов, исходя из того, кто куда и кому и за что продает эту картинку. Первопричину денежного перевода мы не узнаем, а для мира формальная картина хороша "это была покупка NFT". Все, кто верит в чудеса получения прибыли на NFT, должны задуматься о целях создания этих NFT, прежде чем тратить свое время на этот рынок", – добавляет он.

фото fibi.tech

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