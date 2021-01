Samsung намерен построить завод в США за 17 млрд долларов

Южнокорейский техногигант Samsung Electronics Co. Рассматривает возможность инвестирования в строительство нового завода на территории США. По данным источников издания The Wall Street Journal, компания планирует вложить до 17 млрд долларов в производство микросхем.

Предположительно, завод могут разместить Аризоне, Техасе или Нью-Йорке. Сообщается, что специалисты компании изучают два места в Фениксе и его окрестностях, два места в Остине и его окрестностях и большой промышленный кампус в западном округе Нью-Йорка. Согласно переписке между Samsung и городским менеджером из штата Аризона, на предполагаемом заводе Samsung будет работать до 1900 человек, и его планируется ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года.

Эксперты отмечают, что столь крупное финансирование зависит от стимулов со стороны американских властей — компании положены определенные преференции, чтобы компенсировать льготы и более низкие цены в других странах.

США заинтересованы в постройке завода на своей территории, поскольку правительство стремиться снизить зависимость страны от Тайваня, Китая и Южной Кореи.

