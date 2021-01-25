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Главная Новости Бизнес инвестиции Samsung намерен построить завод в США за 17 млрд долларов
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Samsung намерен построить завод в США за 17 млрд долларов

Специалисты компании рассматривают несколько мест в трех штатах, где может расположиться новый завод

сегодня, 10:27
Автор:

Сергей Медведев

Южнокорейский техногигант Samsung Electronics Co. Рассматривает возможность инвестирования в строительство нового завода на территории США. По данным источников издания The Wall Street Journal, компания планирует вложить до 17 млрд долларов в производство микросхем.

Samsung намерен построить завод в США за 17 млрд долларов

Здание компании Самсунг / фото http://anticorr.media/

Предположительно, завод могут разместить Аризоне, Техасе или Нью-Йорке. Сообщается, что специалисты компании изучают  два места в Фениксе и его окрестностях, два места в Остине и его окрестностях и большой промышленный кампус в западном округе Нью-Йорка. Согласно переписке между Samsung и городским менеджером из штата Аризона,  на предполагаемом заводе Samsung будет работать до 1900 человек, и его планируется ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года. 

Эксперты отмечают, что столь крупное финансирование зависит от стимулов со стороны американских властей — компании положены определенные преференции, чтобы компенсировать льготы и более низкие цены  в других странах.

США заинтересованы в постройке завода на своей территории, поскольку правительство стремиться снизить зависимость страны от Тайваня, Китая и Южной Кореи.

Как сообщал портал "Комментарии", компания Samsung представила еще один бюджетный смартфон из серии Galaxy M. Компания сделала Galaxy M02 официальным с девизом "Get Ready To Max Up".  

Южнокорейский технологический гигант утверждает, что Galaxy M02s будет универсальным устройством, которое обеспечит непрерывный и захватывающий просмотр, длительное время автономной работы, плавную многозадачность и достойные игры. Грядущий смартфон будет продаваться в Индии по цене около 137 долларов. По-прежнему нет информации о разрешении камеры телефона, версии операционной системы и памяти. Ожидается, что Galaxy M02s появится на других рынках вскоре после его дебюта в Индии. Он может быть запущен на рынках Юго-Восточной Азии и Африки.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/samsung-eyes-up-to-17-billion-u-s-chip-plant-investment-11611361050
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