Сергей Карташов рассказал об особенностях инвестирования в 2021 году и роли информационной среды

Когда речь заходить об инвестировании, люди часто говорят о том, что залогом успеха являются проверенные временем подходы. Но современные реалии диктуют свои условия и сейчас инвесторы сталкиваются с множеством уникальных проблем, самая серьезная и глобальная из которых — скорость и объем информации.



Сергей Карташов

СEO кипрской компании по управлению активами Generation Partners Сергей Карташов рассказал, что делать в такой ситуации.

По словам эксперта, одной из самых больших проблем на сегодня является большой объем данных. Так, если раньше достоверную информацию о публично торгуемых компаниях было трудно получить, и деловые новости распространяли только несколько деловых печатных изданий, то сейчас даже малоизвестные компании могут обеспечивать постоянный поток информации.

Сергей Карташов отмечает, что в большом потоке информации может быть много неточных данных, даже несмотря на то, что неточности сейчас исправляют намного скорее, чем раньше. Это могут быть случайные ошибки, слухи или даже финансовое мошенничество со стороны крупных компаний. В то же время, финансовые рынки настолько зависимы от постоянного потока информации, что само отсутствие данных хуже, чем их недостоверность.

Эксперт говорит, что сейчас инвесторы могут фильтровать информацию и создавать избранный пул надежных источников, соответствующих их инвестиционным вкусам благодаря Big Data. Аналитики, работающие с большими базами данных, оценивают мировые финансовые тенденции и общую ситуацию на рынке и предоставляют инвестору полный и объективный материал.

Еще одним важным моментом является экспертиза, ведь без тщательной проверки компаний претендентов нереально привлечь инвестиции. Сергей Карташов объясняет, что под проверкой подразумевается формирование инвестиционной корзины на основе аудита, который включает оценку:

- преимуществ и недостатков корпоративного управления компании;

- знаний и навыков персонала;

- информационных систем безопасности, от которых напрямую зависит прибыль и репутация;

- финансовых отчетов.

При формировании инвестиционной корзины учитывают доходность, ликвидность, временные горизонты и риски.

После отбора кандидатов и составления инвестиционного портфеля необходимо минимизировать риски и максимизировать прибыль. Эксперты советуют диверсифицировать корзину.

Сергей Карташов полагает, что сегодня большинство стартапов — это рискованные, но потенциально высокодоходные проекты. Правда, бывают и надежные компании, но с низким процентом прибыли.

Диверсификация подразумевает возможность управления рисками. Инвестор формирует портфель таким образом, чтобы при определенных факторах он соответствовал соотношению риск/прибыль. Это позволяет сохранить заданный темп доходности, а риски остаются в условно контролируемых рамках.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, получится ли у Украины завлечь инвесторов.

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