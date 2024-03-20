Сергей Токарев анонсировал инвестицию Roosh Ventures в британский стартап Arkis, основанный украинцами

Британский стартап Arkis, основавший два украинских предпринимателя, привлек $2,25 млн инвестиций во время Pre Seed-раунда. Одним из инвесторов стал украинский венчурный фонд Roosh Ventures. Об этом написал в своем Facebook Сергей Токарев – IT-бизнесмен и инвестор, соучредитель инвестиционной группы Roosh, в которую входит Roosh Ventures.

Британский стартап Arkis

"Компания работает на рынке DeFi (децентрализованные финансы) и позволяет клиентам привлекать средства на проведение краткосрочных on-chain криптовалютных операций. С помощью Arkis пользователи могут взять кредит, провести операцию и вернуть заимствованные средства без переходов на другие платформы", — отметил Токарев.

Среди других инвесторов стартапа — американский венчурный фонд gumi Cryptos Capital, британский G1 Ventures и французский Psalion VC.

Arkis был основан в 2022 году Сергеем Тищенко и Александром Проскуриным, которые имеют образование в сфере академической математики и многолетний опыт работы в финансовой отрасли. Украинцы отмечают: после банкротства сервиса обмена криптовалют FTX и криптовалютного хедж-фонда Tree Arrows Capital, кредитование понесло удар. И они решили разработать новый математический подход, чтобы создать прозрачную инфраструктуру кредитного плеча — то есть возможность использовать заемный капитал для торговли финансовыми активами.

Благодаря современному маржинальному механизму пользователи Arkis получают возможность осуществлять кредитные операции, не переходя на другие платформы. Миссия Arkis — ускорить развитие рынка DeFi.

"Развитие сферы DeFi похоже на путь традиционных финансов: неструктурированная изначально, постепенно она превратилась в сложную систему, состоящую из первоклассных брокеров, бирж и хедж-фондов", — объясняет один из основателей стартапа Александр Проскурин.

Чтобы создать индивидуальную защищенную среду кредитного плеча, стартап сотрудничает с хедж-фондами De-Fi. Все пользователи заключают смарт-контракт, в котором прописывается, на что пойдут заимствованные средства и когда кредит будет возвращен. Процессом управляет инвестиционный менеджер. Это позволяет снизить риск контрагента, а также уменьшить комиссии для пользователей.

Сергей Токарев поделился, что узнал о стартапе в 2023 году: "Идея заинтересовала меня сразу, поэтому уже через несколько недель я решил стать частью их истории, присоединившись как Angel Investor".

С тех пор компания завершила разработку MVP (минимально жизнеспособного продукта, который можно представить пользователям), привлекла инвестиции и готова привлекать первых клиентов. А в декабре 2023 года стартап анонсировал интеграцию с агрегатором децентрализованных бирж 1inch и стратегическое партнерство с менеджером альтернативных инвестиций Edge Capital.

"Arkis выстраивает идеальное взаимодействие между корпоративными заемщиками и кредиторами в сфере DeFi. Смарт-контракты, которые являются основой технологии Arkis, обеспечивают новый уровень прозрачности, безопасности и эффективности при долговых сделках с криптоактивами. Мы очень рады поддержать украинских основателей в реализации их амбициозных целей", — отмечает младший партнер в Roosh Ventures Адам Гащишин.

Как отмечают основатели, их цель — использовать технологию блокчейн, чтобы революционизировать способ расчета перекрестной маржи (когда залогом является весь депозит), обеспечивая еще большую эффективность использования капитала по сравнению с традиционными финансами. В то же время сохраняя контроль за безопасностью и управлением рисками.

Roosh Ventures — это украинский венчурный фонд, основанный Денисом Дмитренко и Сергеем Токаревым в 2021 году. Фонд инвестирует в стартапы на стадиях от Pre-seed до Series А в различных индустриях, фокусируясь преимущественно на сфере корпоративных SaaS-решений, fintech, гейминга и продуктов на основе AI. За три года своего существования фонд уже проинвестировал в такие известные стартапы как Deel, The Guarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Alter и более 35 других компаний. Roosh Ventures имеет офисы в Киеве, Париже и Лондоне.