Сергей Токарев анонсировал инвестицию Roosh Ventures в британский стартап Arkis, основанный украинцами

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Кравцев Сергей
Британский стартап Arkis, основавший два украинских предпринимателя, привлек $2,25 млн инвестиций во время Pre Seed-раунда. Одним из инвесторов стал украинский венчурный фонд Roosh Ventures. Об этом написал в своем Facebook Сергей Токарев – IT-бизнесмен и инвестор, соучредитель инвестиционной группы Roosh, в которую входит Roosh Ventures.
Британский стартап Arkis
Среди других инвесторов стартапа — американский венчурный фонд gumi Cryptos Capital, британский G1 Ventures и французский Psalion VC.
Arkis был основан в 2022 году Сергеем Тищенко и Александром Проскуриным, которые имеют образование в сфере академической математики и многолетний опыт работы в финансовой отрасли. Украинцы отмечают: после банкротства сервиса обмена криптовалют FTX и криптовалютного хедж-фонда Tree Arrows Capital, кредитование понесло удар. И они решили разработать новый математический подход, чтобы создать прозрачную инфраструктуру кредитного плеча — то есть возможность использовать заемный капитал для торговли финансовыми активами.
Благодаря современному маржинальному механизму пользователи Arkis получают возможность осуществлять кредитные операции, не переходя на другие платформы. Миссия Arkis — ускорить развитие рынка DeFi.
Чтобы создать индивидуальную защищенную среду кредитного плеча, стартап сотрудничает с хедж-фондами De-Fi. Все пользователи заключают смарт-контракт, в котором прописывается, на что пойдут заимствованные средства и когда кредит будет возвращен. Процессом управляет инвестиционный менеджер. Это позволяет снизить риск контрагента, а также уменьшить комиссии для пользователей.
С тех пор компания завершила разработку MVP (минимально жизнеспособного продукта, который можно представить пользователям), привлекла инвестиции и готова привлекать первых клиентов. А в декабре 2023 года стартап анонсировал интеграцию с агрегатором децентрализованных бирж 1inch и стратегическое партнерство с менеджером альтернативных инвестиций Edge Capital.
Как отмечают основатели, их цель — использовать технологию блокчейн, чтобы революционизировать способ расчета перекрестной маржи (когда залогом является весь депозит), обеспечивая еще большую эффективность использования капитала по сравнению с традиционными финансами. В то же время сохраняя контроль за безопасностью и управлением рисками.
Roosh Ventures — это украинский венчурный фонд, основанный Денисом Дмитренко и Сергеем Токаревым в 2021 году. Фонд инвестирует в стартапы на стадиях от Pre-seed до Series А в различных индустриях, фокусируясь преимущественно на сфере корпоративных SaaS-решений, fintech, гейминга и продуктов на основе AI. За три года своего существования фонд уже проинвестировал в такие известные стартапы как Deel, The Guarantors, Oura, Pipe, Alma, Playco, Dapper Labs, Alter и более 35 других компаний. Roosh Ventures имеет офисы в Киеве, Париже и Лондоне.
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