Спрос на газ растет: как стимулировать добычу в Украине – когда сможем полностью обеспечить себя газом

В мире растет спрос на энергоресурсы (нефть, газ). Как стимулировать их добычу в Украине? С этим вопросом издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Газ. Фото из открытых источников

В связи с резким ростом цен на нефть, газ – во всех странах важно изъять сверхприбыль у тех, кто их добывает

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский рассуждает так:

"В связи с резким ростом цен на нефть, газ – во всех странах думаю, важно изъять сверхприбыль у тех, кто их добывает. Великобритания, к примеру, ввела 25% налог на прибыль для тех, кто продает энергоресурсы. Но налог уменьшается, если доказано, что данная энергетическая компания вкладывает эту часть в развитие добычи".

Почему бы у нас, продолжает эксперт, не включить в закон, например, о ренте при добыче газа, положение о том, что суммы платежей уменьшаются, если эта часть дополнительной прибыли вкладываются в интенсификацию добычи, разведку, доразведку.

"Также я не понимаю, как можно, когда часть газа не находит потребителя, поднимать тарифы на хранение в четыре раза, – отмечает Леонид Униговский. – Если речь идет о производственно-технологических затратах для оператора подземных хранилищ газа, то он должен получать газ на это по такой же схеме, как и операторы газораспределительных сетей".

Удвоение рентных ставок для газодобычи лишь привело к закреплению тренду на снижение добычи газа

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский подчеркивает, что по состоянию на сегодняшний день в Украине учитывается около 390 газовых, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений. Из них номинально в промышленной разработке находится примерно 250. Балансовые запасы природного газа составляют 1 трлн кубометров, что при условии достижения ежегодной добычи газа около 30 млрд куб. м позволяет в течение 30 лет выйти на уровень полного обеспечения собственных потребностей Украины.

"Кроме этого, – продолжает эксперт, – Украина входит в 10 самых перспективных стран мира по потенциальным возможностям добычи нетрадиционных углеводородов (метан угольных пластов; сланцевый газ; газогидраты; газ плотных коллекторов), потенциал которых составляет более 40 трлн куб. метров. Запасы газогидратов глубоководной части Черного моря – не менее 20 трлн кубометров. Ресурсы сланцевого газа – 1,2 трлн. кубометров. Газ плотных коллекторов – 8,5 трлн куб. м. Метан угольных пластов – 12 трлн куб.м".

Однако удвоение рентных ставок для газодобычи в 2014-2015 годах привело к закреплению в последующие годы устойчивого тренда падения добычи (и соответствующего роста импорта), акцентирует Максим Билявский.

По его словам, без мер по фискальному стимулированию отрасли газодобыча находится на уровне около 20 млрд куб. м в год с трендом к сокращению.

"За последние 10 лет инвестиционное истощение государственных добывающих компаний за счет завышенной ренты привело к драматическому падению их добычи с 18,3 до 13,7 млрд куб. м. И только увеличение доли частных компаний, продолжающих вкладывать миллиардные инвестиции, позволило нарастить объемы с 2,2 до 6 млрд куб. м, что и поддерживает сегодня устойчивый уровень добычи газа, – поясняет Максим Билявский. – На сегодняшний день налоговая нагрузка на добывающую отрасль нефти и газа аномально высока и необоснована. Действующая модель налоговой нагрузки характерна для государств-экспортов природного газа, а мы импортеры, к сожалению. Мой анализ рентных ставок более чем в 50 странах демонстрирует, что наиболее распространенной практикой в 40% случаев является максимальная рентная нагрузка в коридоре 10%-20%. Показательно также распределение рентной ставки в зависимости от ВВП страны. Согласно ему, развивающиеся страны устанавливают в подавляющем большинстве ставки от 5% до 15%. Собственно – снижение рентных платежей до этого уровня является главным условием для слома тренда падения и для привлечения новых инвесторов".

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