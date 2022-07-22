Гривневый туризм и инфляция: почему НБУ поднял курс доллара сразу на 25% - кто от этого выиграл

"Размораживание" НБУ курса доллара, как и прогнозировалось, вызвало панические настроения среди населения. Пошли разговоры о поднятии цен на продукты, уже многие сети АЗС подняли цены на бензин и дизель. Дальше больше – некоторые предприимчивые люди снимают гривну со счетов и везут ее через границу с целью обмена по фиксированным курсам в иностранных банках. Затем официально купленные иностранные наличные деньги везут обратно или перечисляют. О чем это говорит? К чему привело новое валютное регулирование от НБУ? Чего ждать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Доллары. Фото из открытых источников

НБУ поднятием курса доллара на 25% сделал, прежде всего, позитивное действие для экспортеров

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поясняет:

"В корректировании официального курса гривны к доллару я не усматриваю ничего чрезвычайного. Курс в 29 грн за 1 доллар был зафиксирован сразу после начала шикрокомасштабного российского вторжения, с 24 февраля 2022-го. И фактические все пять месяцев существовал как курс официальный. При том, что есть рыночный курс. Его можно было видеть в валютных киосках, в том, по каким курсам производили расчет друг с другом коммерческие структуры, какие закладывают цены в грн на импортные товары".

По словам эксперта, НБУ поднятием курса доллара на 25% сделал, прежде всего, позитивное действие для экспортеров. Ранее им выручку за проданную продукцию приходилось продавать по курсу 29, теперь же могут продавать государству по новому курсу – 36,5686 грн/доллар.

Кроме того, иностранная помощь, те ресурсы, которые поступают в бюджет Украины, также приходилось зачислять по курсу 29 грн/1 доллар. Теперь это на 25% весомее, ощутимее.

"Также есть определенные ограничения, которые позволяют удержать рынок наличной валюты. Сделаны ограничители против попыток организовать валютный туризм", – отмечает Алексей Плотников.

Он акцентирует, что такое поднятие курса доллара скажется на ценах на горючее, на инфляции.

"Но даже когда горючее покупали, условно говоря, за валюту, приобретенную по курсу 29 грн/1 доллар, всё равно для АЗС выставляли этот курс с учетом рыночного – в районе 36 грн за доллар. Так что нельзя говорить, что всё сразу на четверть подорожает. Подорожание будет, но не пропорционально изменению курса", – уверяет экономист.

Что касается валютного туризма. Алексей Плотников отмечает, что, когда у нас существовал курс 29 грн/1 доллар, зарубежные банки и платежные системы Visa International, Mastercard International производили обналичивание гривневых карт в доллары при снятии в банкоматах, пользуясь официальным курсом.

"Получалось, что гражданин брал гривневую карточку, выезжал за пределы Украины, условно говоря в Польшу, где снимал доллары в соответствующих банкоматах. И курс конвертации получался чуть больше 29 грн за один доллар. А возвращаясь в Украину, такой "валютный турист" продавал доллары уже по рыночному курсу – в районе 36 грн за 1 доллар. И имел 25% маржи. Фактически это был не очень масштабный, но бизнес, – поясняет эксперт. – Сейчас, когда официальный курс уравнялся с рыночным, этот бизнес сам по себе потерял всякий смысл".

Сейчас спекуляции на курсе невозможны

Экономический эксперт Даниил Монин также считает, что именно поднятие долларового курса снимало проблемы спекуляций на разнице 25% между официальным курсом и курсом, по которому доллар реально можно было купить.

"Сейчас никакие подобные спекуляции невозможны. Ибо заграницей можно снять с карточки только 12,5 тысяч гривен в неделю. Поэтому, с учетом логистических расходов, такие поездки теперь экономически невыгодны", – подчеркивает эксперт.

Ну, а то, что данным действием увеличится инфляция – понимал даже НБУ, отмечает Даниил Монин. Именно поэтому центробанк свой прогноз по инфляции за год поднял с 25 до 30%.

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