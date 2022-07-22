Гривневый туризм и инфляция: почему НБУ поднял курс доллара сразу на 25% - кто от этого выиграл

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Кравцев Сергей
"Размораживание" НБУ курса доллара, как и прогнозировалось, вызвало панические настроения среди населения. Пошли разговоры о поднятии цен на продукты, уже многие сети АЗС подняли цены на бензин и дизель. Дальше больше – некоторые предприимчивые люди снимают гривну со счетов и везут ее через границу с целью обмена по фиксированным курсам в иностранных банках. Затем официально купленные иностранные наличные деньги везут обратно или перечисляют. О чем это говорит? К чему привело новое валютное регулирование от НБУ? Чего ждать дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Доллары. Фото из открытых источников
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поясняет:
По словам эксперта, НБУ поднятием курса доллара на 25% сделал, прежде всего, позитивное действие для экспортеров. Ранее им выручку за проданную продукцию приходилось продавать по курсу 29, теперь же могут продавать государству по новому курсу – 36,5686 грн/доллар.
Кроме того, иностранная помощь, те ресурсы, которые поступают в бюджет Украины, также приходилось зачислять по курсу 29 грн/1 доллар. Теперь это на 25% весомее, ощутимее.
Он акцентирует, что такое поднятие курса доллара скажется на ценах на горючее, на инфляции.
Что касается валютного туризма. Алексей Плотников отмечает, что, когда у нас существовал курс 29 грн/1 доллар, зарубежные банки и платежные системы Visa International, Mastercard International производили обналичивание гривневых карт в доллары при снятии в банкоматах, пользуясь официальным курсом.
Экономический эксперт Даниил Монин также считает, что именно поднятие долларового курса снимало проблемы спекуляций на разнице 25% между официальным курсом и курсом, по которому доллар реально можно было купить.
Ну, а то, что данным действием увеличится инфляция – понимал даже НБУ, отмечает Даниил Монин. Именно поэтому центробанк свой прогноз по инфляции за год поднял с 25 до 30%.
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