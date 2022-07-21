Невиданный скачок доллара и стабильность евро: кто на этом заработает и как

Курс доллара НБУ изменил (поднял 21 июля на 25% — до 36,5686 грн/доллар), а курс других валют – нет. Сегодня офиц. курс евро 29,81. Кто на этом заработает и как? И заработает ли? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Если НБУ будет на межбанке продавать евро по официальному курсу, то просто на кросс-курсе можно зарабатывать 25%

Экономический аналитик Борис Кушнирук считает, что на этом, действительно, могут заработать. И это неприятная история. НБУ должен был одновременно с изменением курса доллара менять и курс евро. А так…

"То, что на сайте НБУ официальный курс евро остается 29,81 грн, а курс доллара прыгнул на + 25% (более 36,5 грн за доллар), могут списать на некую ошибку. И потом исправить. Но за этим могут стоять и определенные коррупционные интересы. Если НБУ будет на межбанке продавать евро по официальному курсу (по 29,81 грн за 1 евро), то просто на кросс-курсе (соотношение курса одной валюты к другой валюте) можно зарабатывать 25%. Просто покупая недооцененный евро", – отметил эксперт.

То, что Нацбанк допускает в Украине наличие нескольких параллельных курсов гривны, говорит об абсолютной профнепригодности руководства НБУ

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак так прокомментировал ситуацию:

"Начнем с того, что аргументы, приведенные НБУ касательно проседания гривны на 25% по отношению к доллару, мягко говоря, не выдерживают критики. Там поясняют свои действия тем, что была большая разница между официальным курсом и так называемым рыночным. И что много спекулянтов на этом наживались. Но НБУ для того и существует, чтобы обеспечивать курсовую политику. И то, что центральный банк страны допускает в Украине наличие нескольких параллельных курсов национальной денежной единицы, говорит об абсолютной профнепригодности руководства НБУ".

По словам Андрея Новака, второе утверждение, что на мировом рынке доллар укрепился по отношению к другим твердым валютам. И стал даже дороже евро, чего давно не было. Но ведь укрепился доллар по отношению к другим валютам не на 25%!

И третье, подчеркивает эксперт, НБУ отвечает за курс и курсовую политику, стабильность национальной денежной единицы (даже в законе о Нацбанке это четко прописано). И у него есть такой инструмент как золотовалютные резервы. Да, мы находимся в состоянии войны, это влияет на экономику и финансовую систему страны, но даже в этом состоянии войны Украина получает невиданную ранее помощь. И не только вооружением, а и твердыми валютами – долларами, евро, фунтами, канадскими долларами. Учитывая такую масштабную внешнюю валютную поддержку, НБУ имеет все условия для обеспечения стабильного курса гривны. Во всяком случае, чтобы не допускать таких огромных прыжков как девальвация гривны на 25% одномоментно.

"Ну и, безусловно, нелогичные действия – снижение курса гривны по отношению к доллару, не меняя курс национальной валюты по отношению к евро (хотя бы в пропорции ослабления евро касательно доллара на мировом валютном рынке). Если НБУ девальвировал грн по отношению к доллару на 25%, как минимум, то же самое следовало сделать и в случае с евро. Фактически, НБУ, аргументируя ослабление гривны к доллару на 25% борьбой со спекуляциями, сам отставляет место для таких спекуляций, оставляя курс евро прежним", – подытожил Андрей Новак.

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