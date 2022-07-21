На черном рынке курс уже лихорадит: что заставило НБУ разморозить курс – почему может начаться паника

Национальный банк Украины (НБУ) поднял 21 июля официальный курс гривны до 36,5686 грн/доллар (на 25%), а также принял ряд других решений (в том числе касательно продажи безнала и лимитов). Как оцениваете данные решения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Доллары. Фото из открытых источников

Запоздалое решение с поднятием курса на сегодняшний день негативно повлияет на настроения людей

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос рассуждает так:

"25% за один день выглядит гораздо более угрожающе, чем 5% за каждый месяц войны. Зафиксированный курс с начала войны вызвал иллюзию того, что у нас всё хорошо, однако подталкивал к черному курсообразованию – наличный курс дорос до 36. И это НБУ сегодня признал".

По словам эксперта, на фоне того, что за время войны экспертная оценка ежемесячной нехватки средств в госбюджете росла с 1-3 млрд до 5-9 млрд, с курсом нужно было делать что-то раньше.

"Возможно, в первые дни, недели войны такая фиксация выглядела уместной. Но рост напряжения в бюджете, растущие потребности в социальных выплатах, необходимость расходов на восстановление деоккупированных территорий еще с апреля начали говорить о том, что курс должен отражать реальную картину", – отмечает Андрей Кривонос.

Он считает, что запоздалое решение на сегодняшний день негативно повлияет на настроения людей. И это они, продолжает эксперт, особенно те, кто за границей, еще не знают о других ограничениях:

– лимит на снятие наличной валюты с гривневых карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

– перечислить с украинской гривневой карты за границу теперь до 30 тыс. грн. в месяц вместо 100;

– 100 тыс. грн. – ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых карт со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

"А, если упомянуть, что часть банков берет двойную комиссию за платежи за границей, то вообще становится невесело, – считает эксперт. – Отдельно НБУ занялся воспитательной работой над коммерческими банками, умело выкупавшими наличную гривну у иностранных "обмеников". Теперь это будет делать исключительно НБУ. К сожалению, регуляторные и курсовые изменения нужны и ожидаемы для рынка, однако слишком большой одноразовый пакет, который может привести даже к панике".

Идея стабильности денежной единицы в том, чтобы она продолжала выполнять свои платежные функции, сохраняла доверие рынка

Экономический эксперт Александр Гаврутенко напоминает, что определенная Конституцией основная функция Нацбанка Украины – обеспечивать стабильность национальной денежной единицы.

"Функция эта, – продолжает эксперт, – часто нами трактуется как сохранение какого-то ее устойчивого валютного курса. И любые колебания на валютном рынке можно в связи с этим оценивать, как невыполнение НБУ своего предназначения. Но идея стабильности денежной единицы в том, чтобы она продолжала выполнять свои платежные функции, сохраняла доверие рынка, обеспечивала функционирование и развитие национальной экономики. И если для этого нужно заморозить безналичный валютный курс в условиях крайней неопределенности, вызванной полномасштабным военным вторжением, то это разумное и правильное действие. Также, как и привидение его в соответствие с рыночным наличным курсом в более прогнозированных условиях, как это сделано сейчас".

По словам Александра Гаврутенко, все остальные последствия таких решений – наполнение/невыполнение бюджета, заработки/потери импортеров-экспортеров, ликвидация возникших на не эффективностях системы схем или появление новых – имеют значения только для каждого отдельного субъекта рыночных отношений, и связаны только с их способностью оценивать свои рыночные риски.

"В то время как системные риски, зависящие от устойчивости макрофинансовой системы, даже в таких сложнейших условиях полномасштабной войны, нужно признать, практически нивелированы, в том числе и этими решениями НБУ", – резюмирует эксперт.

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