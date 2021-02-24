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Главная Новости Бизнес инвестиции Столичная недвижимость подорожала 5%: сколько придется заплатить за квартиру
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Столичная недвижимость подорожала 5%: сколько придется заплатить за квартиру

Разница между квартирами в разных уголках столицы может значительно отличаться

сегодня, 16:05
Автор:

Кириєнко Анна

В Киеве наблюдается повышение цен на недвижимость. В целом цены на квартиры на вторичном рынке выросли в среднем за год примерно на 5%. Об этом сообщает информационная страница "OLX Недвижимость".

Столичная недвижимость подорожала 5%: сколько придется заплатить за квартиру

Стоимость квартир в Киеве выросла: в каком районе дешевое жилье. Фото: 24 канал

Соответственно стоимость однокомнатной киевской квартиры составляет 54 600 долларов, двухкомнатной — 77 800 долларов, трехкомнатной — 110 100 долларов. Следует учитывать, что это средние показатели.

Цена квартир больше зависит от метража и района, поэтому разница между квартирами в разных уголках столицы может значительно отличаться. Так, за квартиру в Печерском районе придется заплатить как за две или три в Деснянском.

Стоит отметить, что цены на недвижимость за период пандемии были очень неустойчивыми, а подорожание происходило неравномерно. Поэтому наблюдалось и падение цен на 3% сразу в начале пандемии и карантина.

Согласно "OLX Недвижимость" самые дешевые квартиры находятся в Деснянском районе. Здесь средняя цена однокомнатной квартиры — 36 200 долларов. Немного дороже, но снисходительнее цены в Святошинском районе, где стоимость недвижимости начинается с 40 000 долларов.

Самым дорогим районом остается Печерка. Там квартира-студия стоит 117 300 долларов.

Средние цены — в Шевченковском и Голосеевском районах. Недвижимость здесь можно приобрести за 61 800 долларов.

Зато дело с ценами на жилье в Италии совсем другое. Итальянские города объявили масштабную распродажу жилья. Там по выгодным и смешным ценам можно приобрести приличный дом. Подробности читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что власти Болгарии объявила распродажу недвижимости. По более дешевой цене можно приобрести все: начиная с офисов, заканчивая квартирами рядом с морем. Цены на иностранную недвижимость смотрите здесь.


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Источник: https://nerukhomi.ua/ukr/news/gorod/stolichna-neruhomist-na-vtorinnomu-rinku-za-rik-podorozhchala-na-5.htm
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comments

Обусуждения

Олег

сегодня, 16:07

А сколько потом придётся платить за коммуналку )) https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/naftogaz-obnarodoval-cenu-na-gaz-v-marte-dlya-svoih-klientov

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