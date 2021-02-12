ТОП-3 правила, которые помогут не попасться на уловки мошенников при выборе недвижимости

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Инвестору необходимо
знать как минимум три вещи о большой комплексной застройке при выборе объекта
инвестирования. Об этом написал
в блоге на портале "Комментарии" эксперт по строительству, управляющий
владелец девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин.
Фото из открытых источников
Во-первых, нужна
земля с целевым предназначением "Під багатоповерхову житлову та громадську
забудову". Такое целевое предназначение дается на основании генерального плана
развития территорий. У застройщика для комплексного проектирования должен быть
единый или несколько актов. Если акты на различных физических и юридических
лицах они должны быть объединены совместным хозяйственным договором или
договором суперфиций, и только тогда возможно комплексное проектирование.
Во-вторых, важен
проект. Делает проект лицензированная организация на основе генерального плана
развития территорий. На геодезическую основу М500 наносится детальный план
территорий с зонированием жилых зданий, дорог, проездов, коммуникационных
коридоров, объектов инженерной и социальной
инфраструктуры. Второй этап – это стадия "Проект", в которой уже собраны
все инженерные нагрузки, полученные технические условия на прокладку инженерных
сетей на основании стадии "Проект" уже можно сформировать сводку затрат по
проекту. Третий этап – стадия "Рабочая документация", именно по ней
осуществляется строительство и определяется себестоимость объекта.
В-третьих,
обратите внимание на разрешительную систему. Если в проекте более двух
многоэтажных домов, то прохождение стройинвестэкспертизы обязательно.
Экспертиза проверяет обеспеченность инженерными сетями, цену, сроки
строительства, соответствие проекта строительным нормам и правилам. В
заключении экспертизы есть все укрупненные показатели проекта. Увидев его,
можно узнать, сколько домов, сколько квартир и какой площади, есть ли объекты
социальной и инженерной инфраструктуры. Только после прохождения экспертизы,
застройщик оформляет ордер на строительство.
Эксперт отмечает,
что для безопасной покупки квартиры в новостройке по приемлемой для вас цене
нужно отобрать и сравнить разные варианты. Необходимо проверить все – от
концепции жилого комплекса до юридического статуса жилья и имиджа компании, от
локации дома до инфраструктуры в составе проекта, планировки квартиры и
зонирования пространства. Далее необходимо изучить разрешительные документы на
проект, юридическую документацию застройщика, которая находится в общем
доступе, например, на сайте строительной компании, внимательно вчитаться в
договор при оформлении покупки квадратных метров.
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аналитиков.
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