logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.02.2021

BTC/USD

47668.87

ETH/USD

1838.25

LTC/USD

189.44

НБУ 12.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес инвестиции ТОП-3 правила, которые помогут не попасться на уловки мошенников при выборе недвижимости
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-3 правила, которые помогут не попасться на уловки мошенников при выборе недвижимости

К выбору недвижимости нужно подходить тщательно

сегодня, 19:18
Автор:

Таисия Ерохина

Инвестору необходимо знать как минимум три вещи о большой комплексной застройке при выборе объекта инвестирования. Об этом написал в блоге на портале "Комментарии" эксперт по строительству, управляющий владелец девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин.

ТОП-3 правила, которые помогут не попасться на уловки мошенников при выборе недвижимости

Фото из открытых источников

Во-первых, нужна земля с целевым предназначением "Під багатоповерхову житлову та громадську забудову". Такое целевое предназначение дается на основании генерального плана развития территорий. У застройщика для комплексного проектирования должен быть единый или несколько актов. Если акты на различных физических и юридических лицах они должны быть объединены совместным хозяйственным договором или договором суперфиций, и только тогда возможно комплексное проектирование.

Во-вторых, важен проект. Делает проект лицензированная организация на основе генерального плана развития территорий. На геодезическую основу М500 наносится детальный план территорий с зонированием жилых зданий, дорог, проездов, коммуникационных коридоров, объектов инженерной и социальной  инфраструктуры. Второй этап – это стадия "Проект", в которой уже собраны все инженерные нагрузки, полученные технические условия на прокладку инженерных сетей на основании стадии "Проект" уже можно сформировать сводку затрат по проекту. Третий этап – стадия "Рабочая документация", именно по ней осуществляется строительство и определяется себестоимость объекта.

В-третьих, обратите внимание на разрешительную систему. Если в проекте более двух многоэтажных домов, то прохождение стройинвестэкспертизы обязательно. Экспертиза проверяет обеспеченность инженерными сетями, цену, сроки строительства, соответствие проекта строительным нормам и правилам. В заключении экспертизы есть все укрупненные показатели проекта. Увидев его, можно узнать, сколько домов, сколько квартир и какой площади, есть ли объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Только после прохождения экспертизы, застройщик оформляет ордер на строительство. 

Эксперт отмечает, что для безопасной покупки квартиры в новостройке по приемлемой для вас цене нужно отобрать и сравнить разные варианты. Необходимо проверить все – от концепции жилого комплекса до юридического статуса жилья и имиджа компании, от локации дома до инфраструктуры в составе проекта, планировки квартиры и зонирования пространства. Далее необходимо изучить разрешительные документы на проект, юридическую документацию застройщика, которая находится в общем доступе, например, на сайте строительной компании, внимательно вчитаться в договор при оформлении покупки квадратных метров. 

Ранее сообщалось, что будет с украинской экономикой в 2021 году. Эксклюзивный прогноз аналитиков.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ