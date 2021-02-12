ТОП-3 правила, которые помогут не попасться на уловки мошенников при выборе недвижимости

Инвестору необходимо знать как минимум три вещи о большой комплексной застройке при выборе объекта инвестирования. Об этом написал в блоге на портале "Комментарии" эксперт по строительству, управляющий владелец девелоперской компании "ОМОКС" Алексей Кулагин.

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Во-первых, нужна земля с целевым предназначением "Під багатоповерхову житлову та громадську забудову". Такое целевое предназначение дается на основании генерального плана развития территорий. У застройщика для комплексного проектирования должен быть единый или несколько актов. Если акты на различных физических и юридических лицах они должны быть объединены совместным хозяйственным договором или договором суперфиций, и только тогда возможно комплексное проектирование.

Во-вторых, важен проект. Делает проект лицензированная организация на основе генерального плана развития территорий. На геодезическую основу М500 наносится детальный план территорий с зонированием жилых зданий, дорог, проездов, коммуникационных коридоров, объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Второй этап – это стадия "Проект", в которой уже собраны все инженерные нагрузки, полученные технические условия на прокладку инженерных сетей на основании стадии "Проект" уже можно сформировать сводку затрат по проекту. Третий этап – стадия "Рабочая документация", именно по ней осуществляется строительство и определяется себестоимость объекта.

В-третьих, обратите внимание на разрешительную систему. Если в проекте более двух многоэтажных домов, то прохождение стройинвестэкспертизы обязательно. Экспертиза проверяет обеспеченность инженерными сетями, цену, сроки строительства, соответствие проекта строительным нормам и правилам. В заключении экспертизы есть все укрупненные показатели проекта. Увидев его, можно узнать, сколько домов, сколько квартир и какой площади, есть ли объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Только после прохождения экспертизы, застройщик оформляет ордер на строительство.

Эксперт отмечает, что для безопасной покупки квартиры в новостройке по приемлемой для вас цене нужно отобрать и сравнить разные варианты. Необходимо проверить все – от концепции жилого комплекса до юридического статуса жилья и имиджа компании, от локации дома до инфраструктуры в составе проекта, планировки квартиры и зонирования пространства. Далее необходимо изучить разрешительные документы на проект, юридическую документацию застройщика, которая находится в общем доступе, например, на сайте строительной компании, внимательно вчитаться в договор при оформлении покупки квадратных метров.

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