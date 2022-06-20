Топ перспективных криптовалют: в какие следует инвестировать в 2022 году

В первом квартале 2022 года наблюдалось падение курса биткоина и обвал рынка криптовалют. Эксперт объясняет, куда вкладывать средства до конца года. Какие прогнозы по курсу биткоина на следующий год?

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Александр Болтян, аналитик компании Esperio, говорит, что в мире производится около 20000 криптовалют. По мере того, как будет развиваться криптоиндустрия, 90% этих монет и сетей блокчейнов упадут.

Не все из монет переживут "криптоапокалипсис", однако именно эти виртуальные деньги будут расти в цене, а инвесторы получат прибыль.

К монетам, в которые следует инвестировать, эксперт относит: Биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и Decentraland (MANA), Binance Coin, Solana.

"Биткойн — это лучшая долгосрочная криптоинвестиция. Пионерская криптовалюта, которая, первоначально была разработана для замены фиатных валют, но получила широкое распространение как средство сбережения и защиты от традиционных инвестиций. BTC всегда восстанавливается, что является свидетельством его устойчивости и надежности как долгосрочной инвестиции. Также Биткоин решает реальную и безотлагательную глобальную проблему инфляции", — добавляет он.

Аналитик отмечает, что все больше биткоины используют в промышленности и электронной коммерции. Считается законным платежным средством биткоин в Сальвадоре и Центральноафриканской Республике. Поэтому вполне вероятно, что стоимость Биткойна будет расти в последующие годы, по мнению некоторых оптимистов — к 2030 году BTC будет стоить более одного миллиона долларов.

"Вторая валюта, которую стоит купить – Ethereum (ETH) – самая перспективная долгосрочная криптоинвестиция. Падение цены на 81% с максимального уровня, и на 76% в 2022 году создает отличные условия для выгодной покупки. Ethereum был запущен в 2015 году и через семь лет превратился в самую большую платформу смартконтрактов. Это также самая большая платформа DeFi, где реализовано большинство новых криптотехнологий. От dApps до программ DeFi, от NFT до валют Meme и от децентрализованных бирж до программ Web3", — отмечает Александр Болтян.

Третьей монетой, в которую можно инвестировать, считает Decentraland (MANA). По мнению эксперта, это самый лучший долгосрочный токен метавселенной, который можно купить сегодня, это пионер и, пожалуй, самый популярный проект метавселенной.

"Это план виртуального мира, вдохновляющий создание большего количества проектов метавселенной. Важно отметить, что эта ниша виртуального криптомира все еще находится на стадии разработки. Земельные участки в Децентраленде все еще продаются, но их владельцы еще не создали в метавселенной функционирующие заведения" , – говорит он.

В пятерку криптомонет входят Binance Coin (4 место) и Solana (5 место). К тому же, Binance Coin – это нативный токен для одной из самых быстрых и инновационных блокчейн-экосистем – Binance Smart Chain, сети смарт-контрактов и одного из самых ярых конкурентов Ethereum.

Solana – это самая быстрая платформа смарт-контрактов, существует всего 2 года, и за этот период популярность и база пользователей резко выросли.

"Активность разработчиков в сети резко возросла, цены на токены SOL подскочили более чем в 13000 раз, его рыночная капитализация превысила 78 миллиардов долларов, а экосистема Solana росла в геометрической прогрессии. Он не проявляет никаких признаков замедления своей миссии по свержению Ethereum как самой ценной и лучшей платформы смарт-контрактов", – говорит эксперт.

Именно эти пять криптовалют могут представлять собой долгосрочные криптоинвестиции.



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