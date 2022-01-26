Украина объявила список компаний, в которые не рекомендует вкладывать деньги

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных еще десять проектов. В эти инвестпроекты государство не советует инвестировать деньги ни в коем случае, поскольку считает их ненадежными. Об этом идет речь на официальном сайте Нацкомиссии, передает портал "Комментарии".

Список фиктивных инвестпроектов. Фото из открытых источников

"Для регулятора одной из главных задач есть защита прав и интересов инвесторов. Поэтому, учитывая пока низкий уровень финансовой грамотности и изобретательность определенных проектов, мы мониторим рынок и предупреждаем о тех компаниях, к которым у нас есть вопросы", – рассказал Ираклий Барамия, член Нацкомиссии.

В настоящее время в перечне сомнительных инвестпроектов – 123 компании. Нацкомиссия ведет их четкий учет, с которым можно ознакомиться по ссылке. На днях этот список пополнили следующие десять компаний:

AKcapital– https://www.akcapitall.com/

Big Money Team – https://bmt-brokers.com/

12Trader– https://www.12trader.com/ru

500Capital– https://500capital.com/index.html

Gemuco– https://gemuco.com/ru/

FIN-CASE– https://fin-case.com/

FxPower – https://fxpower.com/ru/

BattleTrade– https://battletrade.co/ru

Liquid Capital–https://liquid-capital.club/

X100 INVEST– https://x100invest.org/

"В очередной раз призываем быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства", — отмечают в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Напомним, накануне "Комментарии" сообщали, что в







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