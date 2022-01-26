logo

BTC/USD

37827.43

ETH/USD

2499.83

LTC/USD

109.89

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

32.65

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес инвестиции Украина объявила список компаний, в которые не рекомендует вкладывать деньги
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина объявила список компаний, в которые не рекомендует вкладывать деньги

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список тех инвестиционных проектов, в которые не рекомендует вкладывать деньги украинцам

сегодня, 10:15
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных еще десять проектов. В эти инвестпроекты государство не советует инвестировать деньги ни в коем случае, поскольку считает их ненадежными. Об этом идет речь на официальном сайте Нацкомиссии, передает портал "Комментарии".

Украина объявила список компаний, в которые не рекомендует вкладывать деньги

Список фиктивных инвестпроектов. Фото из открытых источников

"Для регулятора одной из главных задач есть защита прав и интересов инвесторов. Поэтому, учитывая пока низкий уровень финансовой грамотности и изобретательность определенных проектов, мы мониторим рынок и предупреждаем о тех компаниях, к которым у нас есть вопросы", – рассказал Ираклий Барамия, член Нацкомиссии.

В настоящее время в перечне сомнительных инвестпроектов – 123 компании. Нацкомиссия ведет их четкий учет, с которым можно ознакомиться по ссылке. На днях этот список пополнили следующие десять компаний:

AKcapital– https://www.akcapitall.com/

Big Money Team – https://bmt-brokers.com/

12Trader– https://www.12trader.com/ru

500Capital– https://500capital.com/index.html

Gemuco– https://gemuco.com/ru/

FIN-CASE– https://fin-case.com/

FxPower – https://fxpower.com/ru/

BattleTrade– https://battletrade.co/ru

Liquid Capital–https://liquid-capital.club/

X100 INVEST– https://x100invest.org/

"В очередной раз призываем быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства", — отмечают в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Напомним, накануне "Комментарии" сообщали, что в Украине запустили приложения для торговли акциями: что нужно знать, чтобы не потерять инвестиции . Украинцам упростили доступ к западным фондовым рынкам – о запуске приложений для покупки акций иностранных компаний заявили шесть банков и компаний.





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nssmc.gov.ua/bilshe-turboty-pro-investoriv-nktspfr-vyiavyla-novi-sumnivni-finproiekty/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!