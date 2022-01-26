Украина объявила список компаний, в которые не рекомендует вкладывать деньги

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных еще десять проектов. В эти инвестпроекты государство не советует инвестировать деньги ни в коем случае, поскольку считает их ненадежными. Об этом идет речь на официальном сайте Нацкомиссии, передает портал "Комментарии".
Список фиктивных инвестпроектов. Фото из открытых источников
В настоящее время в перечне сомнительных инвестпроектов – 123 компании. Нацкомиссия ведет их четкий учет, с которым можно ознакомиться по ссылке. На днях этот список пополнили следующие десять компаний:
AKcapital– https://www.akcapitall.com/
Big Money Team – https://bmt-brokers.com/
12Trader– https://www.12trader.com/ru
500Capital– https://500capital.com/index.html
Gemuco– https://gemuco.com/ru/
FIN-CASE– https://fin-case.com/
FxPower – https://fxpower.com/ru/
BattleTrade– https://battletrade.co/ru
Liquid Capital–https://liquid-capital.club/
X100 INVEST– https://x100invest.org/
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости