В Украине запустили приложения для торговли акциями: что нужно знать, чтобы не потерять инвестиции

Украинцам приоткрыли окно в фондовой рынок. Уже шесть украинских банков и инвестиционных компаний анонсировали запуск приложений в смартфонах, через которые в Украине можно приобрести акции любой компании мира. Вчера, 24 января, такую услугу, правда, в тестовом режиме, запустил Монобанк. Тестирование уже завершил и Альфа-банк. Об этом сообщает издание "Экономическая правда", передает портал "Комментарии".

Как и через кого купить акции иностранных компаний. Фото из открытых источников

Теперь купить акции Аpple, Microsoft, Meta (Facebook), Pfizer, Tesla, Amazon и других можно будет купить всего-навсего несколько раз кликнув по экрану смартфона. Первопроходцем в данной сфере стал Альфа-банк. Здесь в рамках акции до 1 марта не будет сниматься даже комиссия за покупку акций. В последствии банк будет брать себе 0,4% за каждую операцию. Суть торговли состоит в том, что сам банк покупает определенное количество акций за границей и просто перепродает их своим клиентам. Поскольку законодательство запрещает торговлю в иностранной валюте, потенциальные покупатели все цены будут видеть сразу в гривнах. Минус этой схемы в том, что украинцы смогут покупать только акции, которые успел выкупить банк. Но плюс в том, что все продажи проходят в Украине и не нужно переводить деньги на зарубежные счета компаний. Также отметим в этом один момент – в Украине Нацбанк устанавливает инвестиционный рейтинг, с которым стоит тоже считаться, поэтому если, к примеру, акции компании Tesla до него не дотянулись, то купить их будет невозможно.

Несколько по другой схеме отныне будет работать Монобанк. Для этого клиентам финучреждения предлагают установить отдельное приложение на смартфон – mono invest. Монобанк в данной схеме будет выступать посредником, пользуясь услугами интернационального брокера Exante. Следует знать, что покупая акции через Монобанк, вы становитесь участником международных банковских операций, а значит, ограничиваетесь лимитом в 200 тысяч евро в год. На большее количество покупать акции нельзя. Также нужно будет показать происхождение этих средств. Этого требует Нацбанк. Кроме того, при покупке вы не сразу получаете право собственности на эти акции. Они будут лежать на счету брокера за границей, хранящей их в пользу клиента. Поэтому в случае передачи наследства или банкротства – это добавит юридических хлопот. До 31 марта комиссия за торговлю установлена на отметке 0,01% от суммы сделки, но не менее 0,01 доллара, а уже с апреля ставку поднимут до 0,3%, но не менее 1 доллара.

Еще один важный момент – это налоги. По закону за инвестиционные доходы государству следует отдать 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. С дивидендов, полученных на акции, придется платить меньше – 9% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Закон освобождает от подачи декларации, если на торговле акциями доход был меньше 3470 гривен.

Что касается спроса на такие услуги, то со времени тестирования в Альфа-банке в иностранные ценные бумаги инвестировали около 11 тысяч человек, а средний чек составил 8,6 тысяч гривен. Monobank получил около 240 тысяч заявок, а средний чек там ожидается на уровне 1-2 тысячи долларов.

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