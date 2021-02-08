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В Болгарии объявили распродажу жилья: за сколько можно купить домик у моря

Во время распродажи можно найти множество интересных экземпляров

8 февраля 2021, 22:55
Автор:

Кириєнко Анна

Власти Болгарии объявили распродажу недвижимости. По более дешевой цене можно приобрести все: начиная с офисов, заканчивая квартирами рядом с морем. Об этом сообщает газета "Труд".

В Болгарии объявили распродажу жилья: за сколько можно купить домик у моря

В Болгарии дешевеет жилье - цены на недвижимость. Фото: kirillovka.ks.ua

Причина распродажи — в пандемии коронавируса. Большинство людей не имеют возможности выплачивать деньги за жилье или вести бизнес.

Наибольшее количество вариантов можно найти в городе Бяла. Сейчас там продается 14 квартир площадью от 50 до 83 квадратных метров.

Общая стоимость объектов составляет 202,5 ​​тысячи болгарских левов. Если перевести на украинскую национальную валюту — почти 3,5 миллиона гривен. За такие деньги можно купить комфортабельное жилье в центре Софии.

В Каваците можно приобрести земельный участок площадью более семи тысяч квадратных метров. Он расположен прямо у моря. Сначала на этой территории планировали построить детский летний лагерь. Стартовая цена — около 450 000 левов (7 655 485 гривен).

Иногда случаются интересные и оригинальные предложения. В городе Бургас владельцы продают свой пиано-бар за 215 000 левов (3 657 620 гривен), потому что набрались серьезных долгов за время пандемии. Купить можно и недостроенный отель вблизи живописного горного перевала, который стоит 340 000 левов (5 784 144 гривен).

Расценки имеют такую ​​низкую цену, так как в период карантина недвижимость практически никто не покупал.

Объекты реализуют на аукционе Национального агентства по доходам (НАП) страны.

Напомним, что итальянский коммуна Биккари объявила масштабную распродажу жилья. Распродажа недвижимости по низким ценам — инициатива местных властей. Так чиновники хотят привлечь внимание итальянцев в город. Сколько будет стоить дом или квартира в Италии, читайте в нашем материале.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/08/raspro/
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