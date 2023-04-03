Вдвое больше на украинских стартапов: в корпорации Google рассказали о финансировании начинающих компаний

В рамках фонда поддержки начинающих компаний в Украине, в прошлом году в Google вдвое увеличили финансирование украинских стартапов. Об этом, как пишут "Комментарии", заявил глава Google for Startups – Михал Крамарз на конференции в Варшаве.

Сколько денег выделил Google в поддержку украинских компаний

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"Украинские компании, поддержавшие фонд, за прошлый год получили $10 млн финансовой поддержки, на развитие во время войны и также дополнительно ум удалось трудоустроить 216 сотрудников" — сказал Михал Крамарз.

Также, как добавив глава Google for Startups, результаты, достигнутые в итоге – откровенно впечатлили.

"Но, что также очень важно: им удалось увеличить выручку в два раза, что означает, что даже в сложное время, во время военных действий, в такой непростой ситуации, которая нуждается в устойчивости, они смогли добиться огромных успехов. А это — действительно важно", — добавил Крамарз.

Также, во время конференции, представитель корпорации рассказал о запуске специальной обучающей онлайн – программы от Google. Она разработана для людей, которые из-за войны потеряли работу, однако остались в Украине и хотят развиваться и продолжать работать.

В итоге почти за месяц 32 тыс. человек воспользовались ею, 10% из которых оставили – положительные отзывы.

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