Вдвое больше на украинских стартапов: в корпорации Google рассказали о финансировании начинающих компаний

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Белоокая Ира
В рамках фонда поддержки начинающих компаний в Украине, в прошлом году в Google вдвое увеличили финансирование украинских стартапов. Об этом, как пишут "Комментарии", заявил глава Google for Startups – Михал Крамарз на конференции в Варшаве.
Сколько денег выделил Google в поддержку украинских компаний
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Также, как добавив глава Google for Startups, результаты, достигнутые в итоге – откровенно впечатлили.
Также, во время конференции, представитель корпорации рассказал о запуске специальной обучающей онлайн – программы от Google. Она разработана для людей, которые из-за войны потеряли работу, однако остались в Украине и хотят развиваться и продолжать работать.
В итоге почти за месяц 32 тыс. человек воспользовались ею, 10% из которых оставили – положительные отзывы.
Как писали "Комментарии" Google потерял 100 миллиардов долларов из-за ошибки искусственного интеллекта . Искусственный интеллект от компании Google – Bard, совершил ошибку, стоившую технологическому гиганту около 100 миллиардов долларов.
Напомним, "Комментарии" писали, что платье, Дженнифер Лопес вдохновило создать Google Images. На церемонию Грэмми в 2000 году Дженнифер Лопес пришла в зеленом платье, которое вдохновило Google создать сервис поиска изображений.
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