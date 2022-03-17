Виртуальные активы легализованы в Украине: эксперты оценили подписанный президентом закон

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Козлова Альбіна
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, который предусматривает легализацию криптовалютного рынка в Украине. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение.
Фото иллюстративное / Pixabay
Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач отмечает:
По мнению эксперта, легализация криптобиржи, возможности для банков, гарантия защиты прав на виртуальные активы – это огромный шаг, который выводит Украину в лидирующие страны по развитию финансовых технологий и новой экономики.
Член экспертного совета по финансовой грамотности при Фонде гарантирования вкладов населения, президент ОО Деловой клуб "Партнер" Сергей Ивагло признался, что скептически относится к криптовалюте как к инструменту создания некого капитала. Скорее считает ее системой платежа.
Так что, продолжает Сергей Ивалго, именно легализацию данного финансового инструмента следует приветствовать. Но, акцентирует он, не стоит считать криптовалюту инструментом накопления.
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