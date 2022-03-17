Виртуальные активы легализованы в Украине: эксперты оценили подписанный президентом закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, который предусматривает легализацию криптовалютного рынка в Украине. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это решение.



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Легализация криптобирж будет способствовать развитию страны

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач отмечает:



"Президент, МинЦифры, Верховна Рада сделали очень важный шаг. Большая прогрессивная команда работала над легализацией рынка виртуальных активов. В прошлом году на нашем большом форсайте, посвящённом теме рынка виртуальных активов, развеялись окончательные сомнения – все риски несравнимы с возможностями для Украины".

По мнению эксперта, легализация криптобиржи, возможности для банков, гарантия защиты прав на виртуальные активы – это огромный шаг, который выводит Украину в лидирующие страны по развитию финансовых технологий и новой экономики.



Криптовалюта скорее является системой платежа, чем капиталом



Член экспертного совета по финансовой грамотности при Фонде гарантирования вкладов населения, президент ОО Деловой клуб "Партнер" Сергей Ивагло признался, что скептически относится к криптовалюте как к инструменту создания некого капитала. Скорее считает ее системой платежа.



"При этом я придерживаюсь следующей точки зрения: всё, что становится легальным, что описывается законодательным образом, на всё это мы можем накладывать некие правила. И когда мы понимаем, что данный финансовый инструмент находится в правовом поле – можно отделять зерна от плевел. Видеть как позитивные вещи, которые есть в крипте, так и ее слабые стороны (хайп, пирамидальные моменты и так далее)", – поясняет эксперт.

Так что, продолжает Сергей Ивалго, именно легализацию данного финансового инструмента следует приветствовать. Но, акцентирует он, не стоит считать криптовалюту инструментом накопления.

Как сообщал портал, президент Молдовы Майя Санду требует от России вывести войска из Приднестровья. Об этом она сказала, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию об исключении из своих рядов России и признании Приднестровья зоной российской оккупации. Что это значит рассказали эксперты.



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