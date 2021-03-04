Все лицензии фактически поделены между ключевыми ТВ-группами: Василий Филипчук указал на серьезную проблему телевещания в Украине

В Украине необходимо обеспечить доступ независимых телеканалов к цифровому телевещанию, поскольку в данный момент им фактически владеют несколько ключевых групп, что не способствует конкуренции и искажает подачу информации.

Эксперт Василий Филипчук о проблеме телевещания. Фото из открытых источников

Об этом заявил известный дипломат, основатель "Апостроф" и "Апостроф TV" Василий Филипчук в интервью для "Delo".

По его мнению, власть в данный момент, зачастую проводит мероприятия, которые не выполняют своей основной функции — коммуникации с народом.

"Мы видим, как в центре "Парковый" чуть ли не еженедельно проводят конференции к 30-летию Независимости, но эти конференции существуют в какой-то параллельной, вне общества, вселенной... Участие в мероприятиях принимают только чиновники и дипломаты, и, по большому счету, туда больше никого не приглашают. Хотя эта площадка могла бы стать форматом для диалога, если бы туда приглашали не только сторонников власти и тех, кто аплодирует, но и тех, кто оппонирует", — заметил он.

Василий Филипчук указывает, что в Украине существуют либо частные каналы, которые обслуживают интересы собственников, либо государственные. Последних мало заботят рейтинги — они получают финансирование из бюджета. Дипломат считает, что тендерная система на освещение отдельных тем (по примеру телеканала EuroNews) может быть выходом из ситуации.

"Многие отечественные телеканалы очень четко ориентированы на интересы собственников или избирательные ниши… Могут ли они стать инструментом для национального диалога, взаимопонимания, сплоченности? Теоретически да, но для этого должен быть запрос. Прежде всего — запрос государства. Скажем, Euronews является негосударственным телеканалом, там нет собственника в лице правительства, определяющим приоритеты и задания их работы. Но он получает конкретный заказ со стороны Еврокомиссии на обсуждение той или иной проблемы евроинтеграции. То есть, ЕС не покупает телеканал, а дает финансирование телеканалам на освещение тех или иных тем. У нас государство выделяет огромные бюджеты на НТКУ и госканалы, которые не смотрят даже те, кто там работает… А частные каналы — в своем мире, где главные показатели — пожелания собственников и уровень смотрибельности. Вместо того, чтобы формировать общественный дискурс, государство вливает в госканалы миллиарды гривен, хотя за эти деньги можно финансировать десяток таких телеканалов, как, например, наш Апостроф TV… Нужно финансировать контент. С помощью выделенных средств привлечь все телеканалы, которые хотят и готовы участвовать в тендерной борьбе за освещение тех или иных вопросов. В том числе и включиться в поиск и обсуждение тем, которые будут способствовать укреплению национального единства", — отметил он.

По мнению дипломата, расширение доступа к цифровому телевизионному вещанию Т2 для независимых каналов может существенно улучшить ситуацию.

"Доступ к телезрителю определяется в значительной мере доступом к цифровому телевизионному вещанию Т2. Там же, фактически, все лицензии поделены между ключевыми телевизионными группами и у независимых вещателей, таких, как мы, очень незначительные шансы получить полноценную лицензию Т2… Государство должно предпринять шаги по расширению доступа независимых вещателей к цифровому вещанию путем или запуска новых мультиплексов, или регулярным пересмотром списка тех, кто имеет лицензии, и имеет право вещать", — подытожил Василий Филипчук.

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