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Зеленский назвал проекты, которые будут в приоритете послевоенного восстановления

Президент Украины рассказал, в какие сферы больше всего ожидают привлечения международных инвестиций

сегодня, 10:05
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Автор:

Давиденко Евгения

По словам президента, Украина нуждается в инвестициях в энергетический сектор для диверсификации производства энергии, а также в объекты для хранения электроэнергии.

Зеленский назвал проекты, которые будут в приоритете послевоенного восстановления

Фото: https://www.gettyimages.com



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"Это те новые технологии, над которыми я хочу работать вместе с США и Европой. Мы должны строить объекты для хранения электроэнергии", — цитирует слова главы государства "Интерфакс Украина".


Вместе с тем, Украина нуждается в иностранных партнерах для развития ирригационной системы, ее логистики. Кроме того, насущным является вопрос строительства зерновых терминалов за пределами страны.


"Мы должны построить новые зерновые терминалы – в ЕС, в Африке и в Азии. И огромные хабы, куда мы сможем доставлять, а затем хранить пшеницу, кукурузу и все другие культуры, производимые в Украине. Как только эти хабы будут готовы, мы сможем транспортировать туда наши товары... В этом плане мы надеемся на партнеров из Европы, потому что для этого необходимы значительные инвестиции", — сказал Владимир Зеленский.


Гарант Конституции напомнил, что идея строительства таких хабов уже заинтересовала некоторые африканские страны.


Третьей сферой, которую Украина стремится развивать с привлечением международных инвестиций, является расширение кибербезопасности.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание продовольственных хабов в Африке. По его мнению, это стало бы конкретными гарантиями продовольственной стабильности, которые станут одним из новых принципов отношений Украины и государств Африканского континента. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями о перспективе такой инициативы. Так, по мнению народного депутата Верховной Рады IX созыва (фракция "Слуга Народа"), Дмитрия Соломчука, продовольственные хабы в Африке дадут стабильность странам континента. К тому же, отмечает он, эта инициатива закрепит статус Украины как житницы и кормилицы мира.



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Источник: https://interfax.com.ua/
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