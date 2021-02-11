Зеленский подписал закон об «инвестиционных нянях»

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон о "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который в народные избранники приняли 17 декабря 2020 года. Об этом сообщили в Офисе президента, передает профильное издание Latifundist.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Этот документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года", — подчеркнули в Офисе Президента.

Как сообщили в издании, данным законом предусматривается предоставление поддержки со стороны государства украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 миллионов евро.

В частности, законом предусматривается получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставления преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепления гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины.

В материале также указывается. что общий объем государственной поддержки не должен быть более 30% от суммы инвестиций в проект.



Исходя из документа, поддержка может быть предоставлена предприятиям, ведущим деятельность в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, сфере образования, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аграрный комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроекты о передаче земли "на места" и электронные аукционы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.





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