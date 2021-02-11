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Главная Новости Бизнес Агро Украина подходит к финалу принятия революционных законов в земельной реформе — министр
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Украина подходит к финалу принятия революционных законов в земельной реформе — министр

Принятие законов станет ключевым в развитии земельных отношений, а также настоящим прорывом с точки зрения доступности, прозрачности, открытости

сегодня, 16:24
Автор:

Елизавета Черных

Аграрный комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроекты о передаче земли "на места" и электронные аукционы. Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. 

Украина подходит к финалу принятия революционных законов в земельной реформе — министр

Украина подходит к финалу принятия ключевых законов о земельной реформе - фото из открытых источников

По словам чиновника, это приблизит Украину к финишной прямой принятия основных законов, касающихся земельной реформы в стране. 

Таким образом, как утверждает Лещенко, Закон №2194 является ключевым для развития земельных отношений. Он включает в себя финализацию земельной децентрализации, искоренения коррупционных рисков в управлении земельными ресурсами, привлечение инвестиций и другое. 

Министр также рассказал о том, что Закон №2195 является настоящим прорывом с точки зрения доступности, прозрачности, открытости и сервиса. Его ключевыми составляющими является автоматизация аграрной отрасли, публичная электронная система о земельных участках, сведение к минимуму коррупционных рисков, а также информация о земельных торгах только через электронные аукционы и в режиме реального времени через интернет. 

Напомним, что ввиду того, что Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года, как никогда стал актуальным вопрос о цене земли в стране. В нашем материале мы рассказывали, сколько стоит земля в Украине, и где она самая дорогая. 

"Комментарии" также искали ответы на вопросы, что принесет рынок земли украинским аграриям, и как еще на законодательном уровне государство поддерживает агросектор вместе с Денисом Марчуком, заместителем председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР).




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Источник: https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-102571118190757
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