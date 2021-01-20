Сколько стоит земля в Украине: где она самая дорогая

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Елизавета Черных
Ввиду того, что Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года, как никогда стал актуальным вопрос о цене земли в стране.
Сколько стоит земля в Украине - фото из открытых источников
Сколько стоит украинский чернозем и в каком регионе страны может располагаться потенциально самая дорогая сельскохозяйственная земля можно узнать двумя способами – официальным и "рыночным".
Согласно официальным данным нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, на 1 января 2021 года самая дорогая пашня в Украине находится в Черкасской области – 33 646 гривен за 1 гектар.
Также свыше 30 000 гривен за 1 га оценивается земля в Днепропетровской (30 251 грн), Донецкой (31 111 грн.), Кировоградской (31 888 грн), Одесской (31 017 грн), Полтавской (30 390 грн), Харьковской (32 237 грн), Хмельницкой (30 477 грн) и Черновицкой (33 264 грн) областях.
Дешевле же всего – 21 411 гривен, обойдется земля в Житомирской области, лишь немногим дороже стоит земля в Волынской (21 806 грн), Львовской (21 492 грн) и Ровенской (21 938 грн.) областях.
Поскольку стоимость продажи земель сельскохозяйственного назначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки, по мнению Госгеокадастра самая дорогая земля в Украине находится в Черкасской области.
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