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Сколько стоит земля в Украине: где она самая дорогая

По мнению Госгеокадастра, самая дорогая земля в Украине находится в Черкасской области

сегодня, 17:00
Автор:

Елизавета Черных

Ввиду того, что Верховная Рада Украины IX созыва приняла законопроект, который запускает рынок земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года, как никогда стал актуальным вопрос о цене земли в стране. 

Сколько стоит земля в Украине: где она самая дорогая

Сколько стоит земля в Украине - фото из открытых источников

Сколько стоит украинский чернозем и в каком регионе страны может располагаться потенциально самая дорогая сельскохозяйственная земля можно узнать двумя способами – официальным и "рыночным".

Согласно официальным данным нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, на 1 января 2021 года самая дорогая пашня в Украине находится в Черкасской области – 33 646 гривен за 1 гектар.

Также свыше 30 000 гривен за 1 га оценивается земля в Днепропетровской (30 251 грн), Донецкой (31 111 грн.), Кировоградской (31 888 грн), Одесской (31 017 грн), Полтавской (30 390 грн), Харьковской (32 237 грн), Хмельницкой (30 477 грн) и Черновицкой (33 264 грн) областях.

Дешевле же всего – 21 411 гривен, обойдется земля в Житомирской области, лишь немногим дороже стоит земля в Волынской (21 806 грн), Львовской (21 492 грн) и Ровенской (21 938 грн.) областях.

Поскольку стоимость продажи земель сельскохозяйственного назначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки, по мнению Госгеокадастра самая дорогая земля в Украине находится в Черкасской области.  

"Комментарии" также сообщали, что вторым способом узнать цену земли в различных регионах Украины является мониторинг объявлений о продаже земельных паев в интернете. Благо, несмотря на официальный запрет подобных сделок, на деле они процветают под видом долгосрочной аренды или землепользования (эмфитевзиса). Согласно объявлениям о продаже земли, размещенным на сайте OLX.ua, черкасская земля действительно ценится продавцами, пожалуй, больше всего. Например, 40 000 долларов за 4,8 га в Христиновском районе или 850 000 грн (30 000 долларов США) за 2,6 га в Чернобаевском районе региона. 
Ранее "Комментарии" решили узнать экспертное мнение о том, как на самом деле коронакризис в стране повлиял на агросектор, и что на самом деле привело к негативным последствиям в отрасли за последний год



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Источник: https://money.comments.ua/news/argo/prodazha-zemli-v-ukraine-v-kakom-regione-samaya-dorogaya-selskohozyaystvennaya-zemlya-670047.html
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