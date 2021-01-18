Пандемия и сельское хозяйство: достижения и потери отрасли в 2020 году

Ни для кого не секрет, что пандемия коронавируса нанесла значительные убытки практически каждой отрасли экономики Украины. Однако по данным серии отраслевых исследований, которые обнародовало издание "Лига", в топ-3 отраслей наименее пострадавших от пандемии, вошло сельское хозяйство. "Комментарии" решили узнать экспертное мнение о том, как на самом деле коронакризис в стране повлиял на агросектор, и что на самом деле привело к негативным последствиям в отрасли за последний год.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа

Влияние пандемии коронавируса на сельское хозяйство Украины в 2020 году

Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук подтверждает мнение о том, что агросектор по сравнению с другими секторами экономики, пострадал меньше. Однако, по словам специалиста, значительных потерь в период пандемии, в том числе за время жестких карантинных ограничений, потерпели украинские овощеводы.



"Если анализировать влияние пандемии коронавируса на сельское хозяйство Украины в 2020 году, то будет справедливым отметить, что агросектор по сравнению с другими секторами экономики, пострадал меньше. Весенний локдаун не помешал посевной кампании — аграрии смогли отсеяться по всей стране. Более поздние, связанные с пандемией ограничения, не помешали в период сбора и экспорта урожая. Н а кого действительно повлиял весенний карантин — так это на овощеводов, которые не имели возможности реализовать свой товар на рынках, поскольку их закрыли. Производители вынуждены были даже выбрасывать продукты, поскольку хранить их не имели возможности, или это было значительно дороже", — утверждает Денис Марчук.

Специалист также отмечает, что в связи с пандемией уменьшился спрос на определенные виды продукции внутри страны — овощи, мясную продукцию. Люди начали экономить и более скрупулезно подходить к формированию семейного бюджета. Это связано и с уменьшением доходов некоторых категорий граждан, и перераспределением семейного бюджета и необходимостью выделять больше средств на средства защиты.

Небывалая засуха нанесла значительно больший ущерб, чем коронавирус

Денис Марчук также подчеркнул, что гораздо больше негативных последствий аграрии понесли от климатических катаклизмов этого года. Из-за небывалой засухи аграрии Юга частично или полностью потеряли урожай. Так, в Одесской области погибло около трети всех посевов озимых. А потом — и яровых культур. Как следствие, более 30% фермерских хозяйств Бессарабии уже остановили свою работу.

"Из-за нехватки влаги значительно меньший урожай яровых — кукурузы, подсолнечника — наблюдался и в центральных областях. В результате сократился валовой сбор продукции, а это в свою очередь повлияет на поступление валютной выручки в Украину. Заморозки в свою очередь" ударили "по садам и в 2020 году должны значительно ниже урожай косточковых", — продолжил эксперт.

Достижения аграрного сектора на законодательном уровне

"Вместе с тем, аграрии имели положительные сдвиги на законодательном. Конечно, самым знаковым является закон об открытии рынка земли, который запускается с 1 июля этого года. Считаем, что его ключевые положения соответствуют требованиям средних и малых аграриев, которые сегодня обрабатывают до 80% сельскохозяйственных земель в Украине. За это ВАС боролась в течение всего периода дискуссий вокруг закона", — говорит специалист.

По словам Дениса Марчука, еще один важный закон — о сельскохозяйственной кооперации, который даст возможность малым и средним аграриям объединяться, формировать большой вал продукции и искать альтернативные рынкам каналы сбыта своей продукции. Также на законодательном уровне предусмотрена возможность компенсации из государственного бюджета за потерянные от неблагоприятных погодных условий посевы на безвозвратной основе, чего не было раньше. Кроме того, предусматриваются средства на новый для Украины вид страхования для агропроизводителей — страхование доходов. Снижена ставка НДС с 20% до 14% на некоторые виды агропродукции, что будет способствовать детенизации агросектора и давать возможность аграриям сэкономить оборотные средства.

"Поэтому, можно констатировать, что в 2020 году агросектор выстоял и имеет даже определенные успехи, надеемся, что 2021 принесет нам новые достижения", — подытожил специалист.









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