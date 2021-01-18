Пандемия и сельское хозяйство: достижения и потери отрасли в 2020 году

Язык
Coinspot 18.01.2021
BTC/USD
37175.95
ETH/USD
1246.41
LTC/USD
152.07
НБУ 18.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Ни для кого не секрет, что пандемия коронавируса нанесла значительные убытки практически каждой отрасли экономики Украины. Однако по данным серии отраслевых исследований, которые обнародовало издание "Лига", в топ-3 отраслей наименее пострадавших от пандемии, вошло сельское хозяйство. "Комментарии" решили узнать экспертное мнение о том, как на самом деле коронакризис в стране повлиял на агросектор, и что на самом деле привело к негативным последствиям в отрасли за последний год.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.uа
Влияние пандемии коронавируса на сельское хозяйство Украины в 2020 году
Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук подтверждает мнение о том, что агросектор по сравнению с другими секторами экономики, пострадал меньше. Однако, по словам специалиста, значительных потерь в период пандемии, в том числе за время жестких карантинных ограничений, потерпели украинские овощеводы.
Специалист также отмечает, что в связи с пандемией уменьшился спрос на определенные виды продукции внутри страны — овощи, мясную продукцию. Люди начали экономить и более скрупулезно подходить к формированию семейного бюджета. Это связано и с уменьшением доходов некоторых категорий граждан, и перераспределением семейного бюджета и необходимостью выделять больше средств на средства защиты.
Небывалая засуха нанесла значительно больший ущерб, чем коронавирус
Денис Марчук также подчеркнул, что гораздо больше негативных последствий аграрии понесли от климатических катаклизмов этого года. Из-за небывалой засухи аграрии Юга частично или полностью потеряли урожай. Так, в Одесской области погибло около трети всех посевов озимых. А потом — и яровых культур. Как следствие, более 30% фермерских хозяйств Бессарабии уже остановили свою работу.
Достижения аграрного сектора на законодательном уровне
По словам Дениса Марчука, еще один важный закон — о сельскохозяйственной кооперации, который даст возможность малым и средним аграриям объединяться, формировать большой вал продукции и искать альтернативные рынкам каналы сбыта своей продукции. Также на законодательном уровне предусмотрена возможность компенсации из государственного бюджета за потерянные от неблагоприятных погодных условий посевы на безвозвратной основе, чего не было раньше. Кроме того, предусматриваются средства на новый для Украины вид страхования для агропроизводителей — страхование доходов. Снижена ставка НДС с 20% до 14% на некоторые виды агропродукции, что будет способствовать детенизации агросектора и давать возможность аграриям сэкономить оборотные средства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости