Агросектор Украины: ТОП главных побед и поражений этого года

В Украине 15 ноября отмечается День работников сельского хозяйства. Эксперты рассказали "Комментариям" о главных победах и поражениях отечественного АПК в этом году.

"Считаю большой победой то, что рынок земли в Украине был открыт именно в интересах малого и среднего агробизнеса"

Председатель Всеукраинской Аграрной Рады Андрей Дикун одним из крупнейших вызовов для агросектора этого года называет открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения.

"Учитывая то, как настойчиво новая власть взялась за реализацию своего предвыборного обещания, было понятно, что этого не избежать, – отмечает председатель ВАР. – Вопрос был лишь в том, в каком формате его откроют. И я считаю большой победой то, что рынок земли в Украине был открыт именно в интересах малого и среднего агробизнеса, который обрабатывает 75% сельскохозяйственных земель, а не украинских олигархов и иностранных транснациональных компаний".

Андрей Дикун напоминает, что Всеукраинская Аграрная Рада, которая объединяет малых и средних аграриев, предоставляла ряд предложений к законопроекту. И ключевые положения принятого закона соответствуют требованиям аграриев:

- наличие переходного периода, в течение которого землю могут покупать только физические лица-граждане Украины;

- юридические лица допускаются на рынок с 2024 года;

- иностранцы имеют право покупать сельскохозяйственные земли только, если такое решение будет принято на всеукраинском референдуме.

"Еще одной победой аграриев стала отмена "соевых поправок", которыми в 2018 году отменялось возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте сои и рапса, – говорит председатель ВАР. – Из-за этих изменений в Налоговый кодекс аграрии имели миллиардные убытки. Вводились "соевые правки" якобы с благородной целью — стимулировать переработку масличных внутри страны. Однако, вылилось это в то, что аграрии вынуждены были продавать на заводы свой урожай по сниженной цене. Таким только в прошлом маркетинговом году они потеряли более 1,5 млрд грн".

По словам Андрея Дикуна, с 2019 года шла борьба вокруг введения квот на импорт минеральных удобрений, применение которых угрожало монополизацией рынка со стороны олигарха Дмитрия Фирташа.

"Его заводы, входящие в группу компании "ОСТХЕМ", являются основными производителями удобрений в Украине, – напоминает председатель ВАР. – Соответствующее расследование, результатом которого могло стать введение квот, начала Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) с подачи "ОСТХЕМ". Аграрии выступили категорически против такого решения и сейчас имеют победу — квоты не ввели. Но мы наблюдаем попытки "ОСТХЕМ", которая оспаривает решение комиссии в суде, развернуть ситуацию в другую сторону".

Одной из важнейших побед для отечественного АПК Андрей Дикун назвает принятие нового закона о с/х кооперации, который, кстати, вступает в действие в День работника сельского хозяйства.

"Этот закон дает малым и средним аграриям самое главное — возможность открывать новые рынки сбыта для своей продукции и конкурировать с агрохолдингами, – подчеркивает председатель ВАР. – Этого не мог обеспечить предыдущий закон, поскольку он не позволял входить в кооператив юридическим лицам. Практически все аграрные предприятия — это юридические лица. Теперь они смогут, объединившись, формировать большие партии продукции и предлагать ее супермаркетам (если это овощи или фрукты), или экспортировать за границу".

"Несмотря на пандемию COVID-19, не произошло сворачивание экспортных рынков"

Советник по стратегическому развитию президента Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", руководитель Госпродпотребслужбы (2016-2019 гг.) Владимир Лапа к позитивам относит следующее:

- несмотря на пандемию COVID-19, не произошло сворачивание экспортных рынков;

- не были введены ограничения на импорт удобрений, что позволило сохранить рыночные параметры и предотвратило вымывание оборотных средств аграриев;

- цены на зерновые выросли, что позволило в значительной степени компенсировать недополучение урожая.

Среди негативов Владимир Лапа обозначил такие моменты: "Засуха и отсутствие действенных инструментов поддержки страхования. Также — отсутствие эффективной политики поддержки молочного скотоводства, что приводит к сокращению поголовья и росту объемов импорта молочных продуктов. Не будет содействовать развитию сектора и половинчатое решение о введении рынка земель, которое позволит использовать сельскохозяйственные земли как полноценный актив в хозяйственной деятельности".

Резюмируя, эксперт отметил, что компании в целом смогли организовать работу в условиях карантина, хотя это было спряжено со значительными организационными усилиями, а также финансовыми затратами.

Ранее сообщалось, что названы цены на землю в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!