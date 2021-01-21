Законодательство в агросекторе: как государство поддерживает отрасль

В марте 2020 Верховная Рада приняла Закон № 552-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Это долгожданный шаг в либерализации украинского рынка сельскохозяйственных земель, который долгое время обсуждался среди экспертов в аграрной отрасли и в бизнес-сообществе. Что принесет рынок земли украинским аграриям, и как еще на законодательном уровне государство поддерживает агросектор? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с Денисом Марчуком, заместителем председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР).

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

2020 был "урожайным" на важные законодательные решения

По словам эксперта, в прошлом году аграрная отрасль получила много важных изменений в законодательстве, которое регулирует аграрную деятельность. Наиболее знаковым событием, утверждает специалист, стало введение рынка земли:

"2020 стал "урожайным" для аграрной отрасли на важные законодательные решения. Хочу отметить, что ключевые законопроекты, которые в дальнейшем будут определять развитие отрасли, разрабатывались с участием экспертов ВАР. Знаковым событием, конечно, стало принятие закона о рынке земли. Его ключевые положения соответствуют требованиям и интересам средних и малых аграриев, которые обрабатывают до 80% с/х земель в Украине", — утверждает специалист.

Одними из основных положений рынка земли, по словам Дениса Марчука, является то, что:

• с июля 2021 рынок земли начинает функционировать только для физических лиц с ограничением до 100 га в одни руки;

• юридические лица допускаются на рынок с 2024 с ограничением при покупке земли в 10 тыс. га. Собственниками земли могут быть исключительно украинцы;

• иностранцы получат право покупать с/х земли, если такое решение будет принято на всеукраинском референдуме.

Революционный закон "О сельскохозяйственной кооперации"

По утверждению заместителя председателя ВАР, еще одним важным событием для аграрной отрасли Украины стало принятие закона "О сельскохозяйственной кооперации", который вступил в силу уже в ноябре 2020 года.

"Для Украины он (Закон — ред.) является революционным, ведь в его основе заложено прогрессивную модель кооператива, действует в развитых странах. В чем суть: до принятия нового закона сельскохозяйственные предприятия как юридические лица не могли продавать свою продукцию кооперативу. В то время как в развитых странах, наоборот: кооператив является сильным торговым плечом для производителей. Они продают ему свою продукцию по установленной ими же цене, а он реализует ее уже от своего имени. Такое право теперь имеют и украинские сельхозпроизводители. Это означает, что они могут формировать большой вал продукции — овощей, фруктов, зерна, и продавать их одной партией. Таким образом можно открывать новые рынки, ведь покупателю выгодно иметь дело с одним представителем, которым будет выступать кооператив, а не с десятками мелких. К слову, если бы подобные условия в Украине существовали раньше, то овощеводы во время весеннего локдауна не были бы вынуждены выбрасывать свою продукцию через закрытые рынки, а имели бы больше шансов переориентироваться на другие каналы сбыта продукции, — те же супермаркеты, например", — говорит Денис Марчук.

Детенизация агросектора

Денис Марчук также рассказал о принятии закона, которым снижается ставка НДС на некоторые виды сельхозтехнику продукции. По словам специалиста, это поможет в деятельности не только аграриям, а и принесет положительный результат для украинской экономики в целом, ведь этот закон приводит к детенизации аграрной отрасли.

"Также принят во втором чтении закон, которым снижается ставка НДС на некоторые виды сельхозпродукции с 20% до 14%. Данный закон выгоден как аграриям в частности, так и экономике в целом. У аграриев благодаря уменьшению ставки НДС будет оставаться больше оборотных средств, что особенно важно в период посевной, когда нужно закупить много семян, удобрений, средств защиты растений. Что касается экономики в целом, то такой шаг ведет к детенизации агросектора. Он делает менее привлекательными различные незаконные махинации при реализации нелегального зерна — так называемые "скрутки", на которых государство ежегодно теряет десятки миллиардов гривен. Сейчас аграрии ожидают подпись закона президентом, надеемся, это произойдет в ближайшее время", — отметил Денис Марчук.

Изменения, предусматривающие выделение средств из бюджета на направления агросектора

По словам эксперта, есть ряд изменений, принятых в различных законах, предусматривающих выделение средств из бюджета на направления агросектора, на которые раньше они не выделялись. Так, в прошлом году аграрии Юга, особенно Одесской области пострадали от засухи. В Бессарабии погибло до 90% урожая озимых. Сельхозпроизводителям необходимо было финансовая помощь. Но по тогдашнему законодательству невозможно было предоставить средства из бюджета на безвозвратной основе. Сейчас в законе о господдержке учтены правки ВАС. Благодаря этому впервые в госбюджете предусмотрены расходы на помощь сельхозпроизводителям и с/х кооперативам, которые потеряли свой урожай в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Также ко всем программам государственной поддержки будут включаться как реципиенты сельскохозяйственные кооперативы. Кроме того, предусматриваются средства на развитие агрострахования. В закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" включены предложенные ВАС изменения по страхованию дохода агропроизводителя.

Отмена ряда инициатив, которые вредили агросектору и угрожали большими убытками

Кроме принятых законов, нацеленных на развитие агросектора, совместными усилиями аграрии добились отмены или недопущения ряда инициатив, которые откровенно вредили агросектора и угрожали им большими убытками.

"Отменены так называемые "соевые правки" — изменения в Налоговом кодексе, которыми аграриям отменялось возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Из-за этого малые и средние агропроизводители оказались в невыгодном положении, и вынуждены были продавать свою продукцию по сниженным ценам, от чего имели большие убытки. За отмену этих дискриминационных поправок сельхозпроизводители боролись два года и наконец в 2020 их было отменено", — говорит Марчук.

Эксперт также подчеркивает недопущения квотирования импорта удобрений, которое намеревалась ввести Межведомственная комиссия по международной торговле. Он утверждает, что это решение могло привести к окончательной монополизации рынка удобрений в Украине группой компаний олигарха Дмитрия Фирташа Ostchem и существенного их подорожания.

"Кроме того, отменено получение разрешения на движение крупногабаритной техники, через длительное их оформления затрудняло проведение сельскохозяйственных работ. Упрощены условия получения лицензий на топливные склады. Предварительные условия требовали от агропроизводителей оформления большого количества документов и значительных финансовых затрат", — подытоживает Денис Марчук.

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