АМКУ требует от Минюста разрушить монополию на питание заключенных, но в ведомстве игнорируют

Монополизация закупок продуктов питания для украинских заключенных под группу компаний бывшего работника СБУ Андрея Кмита (работал во времена Януковича), о чем пишут в СМИ, стала предметом изучения Антимонопольного комитета. По итогам расследования, АМКУ указал ГУ "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" Министерства юстиции Украины на необходимость аннулирования сомнительных контрактов, говорится в решениях АМКУ.

АМКУ - фото из открытых источников

Так, 21.07.2021 года АМКУ обязал заказчика (тюремщиков, — ред.) отменить решение о допущении к пищевым аукционам ООО "ФИНИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ" и ООО "ДНЕПР РИВЕР ГРУПП". Через месяц Генеральная дирекция уголовно-исполнительной службы отклонила предложения указанных компаний, однако, в тот же день сразу снова допустила их к аукциону.

Повторно реагируя, АМКУ 13.09.2021 вновь обязал заказчика отклонить участие ООО "ФИНИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ".





Однако тюремщики, защищая интересы частной компании, обратились с обжалованием решения АМКУ в суд. Суд в удовлетворении иска им отказал. Вместе с тем подопечные Малюськи продолжают игнорировать предписание АМКУ уже четвертый месяц подряд.



Компания "ФИНИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ", как и "ДНЕПР РИВЕР ГРУПП" входят в бизнес-группу фирм, которые, по данным СМИ, аффилированы к экс-СБУшнику времен Януковича Андрею Кмиту и его жене Марине Ставской. Всего группа состоит еще из: "Эс Энд Эй Групп", "Кариота", "Р-Продакт", "Арт Свн", "Фалькон Прайм", "Торен Ритейл", а также ФЛП "Гальчанский Фёдор Вячеславович".

Деятельность двух последних месяцев может свидетельствовать о том, что вместе они сформировали "монопольный клан" и "забрали" все подряды на питание заключенных (поставка мяса, рыбы, овощей, круп, муки) в украинских тюрьмах общей стоимостью 14, 9 млрд грн.





Поскольку речь не только о создании тендерной монополии, но и о втрое завышенных ценах на продукты от "компаний Кмита", ситуацию будут расследовать в правовом комитете Верховной Рады Украины . Тем более что одна из фирм-победителей (из группы Кмита), как утверждают журналисты, вообще принадлежит гражданину Российской Федерации и могла освоить уже почти 2 млрд грн из украинского бюджета.

Напомним, что жилье Квитов по делу о завышении цен на пищевых тюремных тендерах в 2020 году обыскивали следователи СБУ . Накануне о возможных коррупционных схемах тюремщиков с Кмитом и сговоре на закупках рассказали журналисты-расследователи "Следствие. Инфо".





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