Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением

Антимонопольный комитет Украины признал действия группы ДТЭК (в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг") в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в период с июля по октябрь 2019 злоупотреблением монопольным положением и наложил на компании группы штрафы общей суммой более 275, 2 миллионов гривен.

ФОТО: Из открытых источников

"Остров Бурштынской ТЭС" — зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом "острове" производит ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Антимонопольным комитетом было установлено, что 29 июля 2019 АО "ДТЭК Западэнерго" уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте "рынок на сутки вперед" (РСВ) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. В результате этого выросли объемы продаж компании электрической энергии в сегменте "балансирующий рынок" по более высоким ценам.

В Комитете также заявили, что акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки, при этом ООО "Д.Трейдинг", ограничивало доступ импортируемой электроэнергии из Словакии в торговую зону "Остров Бурштынской ТЭС ". Компания в течение июля — октября 2019 выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли компании на территории "Остров Бурштынской ТЭС".

В результате таких действий со стороны энергетических компаний пострадавшими оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова. Бизнес направление получило значительно завышенные тарифы и потерял в конкурентоспособности.

Таким образом Антимонопольный комитетет признал:

— действия АО "ДТЭК Западэнерго" в течение 29.07.2019 — октябрь 2019 по уменьшению объемов продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в часы минимальной нагрузки, нарушением в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением; — действия АО "ДТЭК Западэнерго" в июле — октябре 2019 на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" относительно установления в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенных и экономически необоснованных цен нарушением в виде злоупотребление монопольным (доминирующим) положением; — действия ООО "Д.Трейдинг" в июле — октябре 2019 при участии в суточных аукционах с распределения пропускной способности в направлении Словакия-Украина приведшими к нарушениям со стороны АО "ДТЭК Западэнерго", которые в свою очередь обеспечили ООО "Д .Трейдинг " дополнительный доход.

Комитет принял решение наложить штрафы на АО "ДТЭК Западэнерго" в размере более 176 млн гривен, а на ООО "Д.Трейдинг" — более 99, 2 миллионов гривен.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!