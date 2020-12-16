kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

19414.95

ETH/USD

585.83

LTC/USD

80.45

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес госсектор Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением
commentss НОВОСТИ Все новости

Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением

В результате действий со стороны энергетических компаний пострадавшими оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова

сегодня, 09:55
Автор:

Станислав Молчанов

Антимонопольный комитет Украины признал действия группы ДТЭК (в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг") в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в период с июля по октябрь 2019 злоупотреблением монопольным положением и наложил на компании группы штрафы общей суммой более 275, 2 миллионов гривен. 

Антимонопольный комитет оштрафовал ДТЭК Ахметова на 275 млн грн за злоупотребление монопольным положением

ФОТО: Из открытых источников

"Остров Бурштынской ТЭС" — зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом "острове" производит ПАО "ДТЭК Западэнерго".

Антимонопольным комитетом было установлено, что 29 июля 2019 АО "ДТЭК Западэнерго" уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте "рынок на сутки вперед" (РСВ) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. В результате этого выросли объемы продаж компании электрической энергии в сегменте "балансирующий рынок" по более высоким ценам.

В Комитете также заявили, что акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки, при этом ООО "Д.Трейдинг", ограничивало доступ импортируемой электроэнергии из Словакии в торговую зону "Остров Бурштынской ТЭС ". Компания в течение июля — октября 2019 выкупала большую часть пропускной способности, что привело к снижению доли импортируемой электроэнергии и, соответственно, увеличению доли компании на территории "Остров Бурштынской ТЭС".

В результате таких действий со стороны энергетических компаний пострадавшими оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова. Бизнес направление получило значительно завышенные тарифы и потерял в конкурентоспособности.

Таким образом Антимонопольный комитетет признал:

— действия АО "ДТЭК Западэнерго" в течение 29.07.2019 — октябрь 2019 по уменьшению объемов продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в часы минимальной нагрузки, нарушением в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением;

— действия АО "ДТЭК Западэнерго" в июле — октябре 2019 на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" относительно установления в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенных и экономически необоснованных цен нарушением в виде злоупотребление монопольным (доминирующим) положением;

— действия ООО "Д.Трейдинг" в июле — октябре 2019 при участии в суточных аукционах с распределения пропускной способности в направлении Словакия-Украина приведшими к нарушениям со стороны АО "ДТЭК Западэнерго", которые в свою очередь обеспечили ООО "Д .Трейдинг " дополнительный доход.

Комитет принял решение наложить штрафы на АО "ДТЭК Западэнерго" в размере более 176 млн гривен, а на ООО "Д.Трейдинг" — более 99, 2 миллионов гривен. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://amcu.gov.ua/news/amku-oshtrafuvav-grupu-dtek-na-275-mln-grn-za-zlovzhivannya-monopolnim-stanovishchem-na-burshtinskomu-energoostrovi
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ