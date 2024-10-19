Автор заявления о прекращении импорта электроэнергии из ЕС получил 1,5 млн грн от государства – СМИ

Александр Харченко, распространивший информацию о возможном прекращении поставок электроэнергии из Европейского Союза в Украину во время отопительного сезона, в этом году получил более 1,5 млн грн от государственных компаний. В частности, около 1 млн грн поступило от Национальной энергетической компании "Укрэнерго", а 0,5 млн грн – от Энергетической компании Украины, пишет издание "Подробности".

Александр Харченко получил от государства 1,5 млн грн. Фото из открытых источников

Как известно, на этой неделе Харченко вышел с заявлением о том, что импорт электроэнергии из ЕС якобы будет прекращен, ссылаясь на Европейское энергетическое общество. На следующий день Энергетическое сообщество назвало заявление эксперта дезинформационным и манипулятивным сообщением, подрывающим интересы государства. Однако государственные предприятия продолжают оплачивать его "информационно-консультационные услуги".

Издание пишет, что всего с начала войны Харченко получил около 12 млн грн от государственных энергетических компаний. Основным плательщиком выступала "Укрэнерго" под руководством Владимира Кудрицкого.

Издание также сообщает, что Харченко упрекают в якобы антиукраинской позиции и работе в интересах российского ИПСО в части распространения информации, направленной на дестабилизацию энергетической ситуации в стране. В частности, Харченко недавно перечислил города, в которых остаются уцелевшими распределительные подстанции. После этого ряд российских СМИ использовал его комментарий, указывая, что это поможет "определить новые цели для российских ракетных атак".

Кроме того, отмечает издание, ранее Харченко распространял данные о якобы "аварии на Южноукраинской АЭС", а также о якобы "черной зиме" для Украины. Также ряд публичных заявлений Харченко касаются якобы необходимости внедрения газовой генерации в Украине вместо развития атомной энергетики. Такие высказывания тоже являются проявлением враждебного ИПСО, отмечали в Минэнерго.