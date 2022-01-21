Блоки ТЭС простаивают из-за нехватки угля: что будет со второй частью отопительного сезона в Украине

10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля. Об этом сообщает системный оператор НЭК "Укрэнерго".

Блоки ТЭС простаивают из-за нехватки угля - фото из открытых источников

Какие существуют риски и как их минимизировать? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты, а также озвучили прогноз на вторую часть отопительного сезона.

Для населения никакой угрозы (если говорить о газе, электроэнергии) нет



Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский не видит экстраординарных или катастрофических ситуаций.

"Во-первых, погода к нам смилостивилась, сильных холодов нет. Во-вторых, по сравнению с прошлым годом, в Украине существенно снизилось потребление газа – по ряду причин", – отмечает эксперт.

По его мнению, для населения никакой угрозы (если говорить о газе, электроэнергии) нет.

"Что касается промышленности, я бы считал целесообразным докупить до 2 млрд кубов газа. Не потому что его нет (подушка безопасности в подземных хранилищах газа — ПХГ — есть). Но вопрос тут в суточной выдаче, – поясняет Леонид Униговский. – Речь о том, можем ли мы по суткам обеспечить то, что понадобится, если дней 7-8 будет холодная погода. А в феврале это возможно. Темпы суточной выдачи с каждым днем снижаются из ПХГ. И есть риск не обеспечить необходимых объемов во второй половине февраля и в марте. День-два забрать из трубы возможно, но не более. А потому нужен запас – до 2 млрд кубов".

Ключевым фактором прохождения отопительного сезона остается погодный, а не готовность к нему Украины

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает, что прогноз на вторую часть отопительного сезона пока остается прежним. А именно – высокие риски недостатка топлива для угольной генерации и газа для украинских потребителей.

"По углю к середине января ситуация несколько выровнялась. Склады увеличили запасы почти до 700 тыс тонн, что было обусловлено теплой погодой, снижением потребления электроэнергии на праздники и поставками импортного угля. Но, с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что эти запасы начнут активно использоваться, поскольку в Украину идет очередное похолодание, а промышленность возобновила работу", – говорит Валентин Землянский.

Он с сожалением отмечает, что, по-прежнему, ключевым фактором прохождения отопительного сезона остается не готовность к нему Украины, а погодный фактор.

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