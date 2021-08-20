Центры предоставления админуслуг станут в три раза полезнее

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Лилия Боровая
ЦПАУ, фото из открытых источников
Согласно новому распоряжению Правительства, втрое увеличен обязательный перечень услуг, которые будут предоставляться в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает пресс-офис Министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Минцифры, в рамках проверки системы безопасности портала государственных услуг "Дия", запустило второй этап конкурса "Bug Bounty", в котором могут принять участие все желающие. Задача участников — попытаться найти критические неполадки в функционировании приложения, которые могут угрожать персональным данным пользователей. Призовой фонд хакерского соревнования составляет 1 млн гривен.
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