Что творится в «Укрзализныце»: набсовет, бухгалтер, колеса и много вопросов

Главный "железнодорожник" страны — "Укрзализныця" — рискует попасть в новый виток скандалов, которых за последние месяцы и так было немало. Сейчас же члены специальной временной следственной комиссии (ВСК) внезапно обратил внимание на количество и размер премий, получаемых Набсоветом компании. Что именно с главным бухгалтером "УЗ" хотят обсудить в ВСК, сообщает "Цензор.Нет".



"Укразализныця" снова под пристальным наблюдением ВСК. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Фактической основой считать, что "Укрозализныцю" снова проверяют, стало письмо от комиссии. Его предоставила сама бухгалтер, работающая в Центре сервисного обеспечения "УЗ", Наталья Бабенко.

В документе подчеркивают, что с финансистом планируют обсудить, за какие заслуги представители Набсовета "Укрализныци" получают внушительные денежные вознаграждения. При этом выплаты хотят проверить, начиная с лета 2018 года — причем, помесячно.

Помимо этого также планируют расспросить у бухгалтера о наличии у членов Наблюдательного совета неких банковских карт с большим лимитом. В следственной комиссии предполагают, что финансы компании могли быть потрачены в личных нуждах представителей НС.

Подобные вопросы-претензии в ВСК обосновывают на том, что "Укразализныця" сейчас демонстрирует далекие от идеала показатели, посему Набсовет не мог быть денежно вознагражден. Якобы никаких позитивных результатов их работа не принесла.

"Комментарии" решили поинтересоваться экспертным мнением, дабы понять, чего именно могут добиться подобной проверкой. Как утверждает кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев, вопросы, связанные с финансированием набсоветом в целом и набсовета УЗ, в частности, сегодня остро стоят в украинском обществе.

"Не даром из всё чаще поднимают СМИ, — подчеркивает эксперт. — На это обращает особое внимание и Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, созданная для анализа финансового кризиса в "Укрзализныце".

Сам же Рязанцев утверждает, что еще с лета прошлого года говорил: набсовет УЗ является достаточно сомнительным из-за его персонального состава.

"И вопрос не только в дополнительных выплатах, которые исчисляются значительными суммами, — подчеркивает специалист. — Вопрос в том, что эти люди в большинстве своем абсолютно не думаю о дне сегодняшнем УЗ, а также о ее будущем. Многие лоббируют интересы тех или иных финансово-промышленных групп (ФПГ). Достаточно вспомнить историю с цельнокатанными колесами, которая была в прошлом году, когда Андерс Аслунд и Сергей Лещенко настолько активно защищали позицию "Интерпайта", что Аслунд, в конце концов, вынужден был покинуть набсовет".

Эксперт предполагает, что именно на конфликт интересов, на лоббирование интересов ФПГ, на закрытие членами набсовета глаз на проблемы "Укрзализныцы", ВСК следует обратить внимание прежде всего. Потому что речь идет о десятках миллионов долларов, которые теряет Украина.

"Что касается именно выплат членам набсовета, то я знаю главбуха УЗ, — добавляет Андрей Рязанцев. — Это — высокопрофессиональный человек. У меня нет сомнений, что выплаты производились согласно соответствующим документам и распоряжениям. Вопрос в том, кто давал такие распоряжения и подписывал контракт с такими членами набсовета".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали размер заработной платы одного из членов Набсовета "УЗ" Сергея Лещенко. Конкретные цифры и подробности ищите в нашем материале.

Также на портале вы сможете узнать, как на работу железнодорожников может повлиять недавнее увольнение руководителя Владимира Жмака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!