Глава «Нафтогаза» Коболев четыре года получает премии, не выполняя KPI, — эксперт

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получает многомиллионные зарплаты и премии, не выполняя при этом ключевых показателей эффективности (KPI), установленных в его контракте. Об этом написал экономист Александр Охрименко в своей статье для delo.ua.

По мнению эксперта, премии руководителя "Нафтогаза" неоправданно большие. Фото из открытых источников

"Работа руководителя НАК "Нафтогаз Украины" и других топ-менеджеров компании сосредоточена исключительно на собственном обогащении и не имеет никакого отношения к выполнению или невыполнению ключевых показателей эффективности (KPI). По тем или иным причинам, в Украине руководителя НАК "Нафтогаз Украины" причислили к касте неприкасаемых", — написал Охрименко.

Эксперт отметил, что для руководителя НАК "Нафтогаз Украины" были установлены определенные KPI, которые в основном выражается в выполнении показателей годового финансового плана, одобренного Кабинетом Министров. Согласно условиям контракта, утвержденного приказом Минэкономразвития от 13.04.2016 №681, при условии выполнения KPI главе "Нафтогаза" полагается должностной оклад в размере 1,041 млн грн в месяц, плюс ежемесячная премия в таком же размере.

"Таким образом, суммарная заработная плата Коболева должна составлять не более 2,082 млн грн в месяц или 24,984 млн грн в год", — пишет Александр Охрименко.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко ранее сообщал, что реальные заработки главы правления "Нафтогаза" были гораздо выше. По информации нардепа, в 2017 году Андрей Коболев получил 47,1 млн грн, а в 2018 году – аж 268,5 млн грн.

Александр Охрименко проанализировал результаты деятельности НАК "Нафтогаз Украины" в 2017-2020 гг., выполнение компанией финансовых планов, и пришел к выводу, что Андрей Коболев не имел права получать даже оговоренные в контракте суммы, так как KPI по показателям доходов за все эти годы не были выполнены.

Как указывается в статье, сумма недополученных "Нафтогазом" доходов в 2017 году составила 42,8 млрд грн. Весь 2018 год деятельность "Нафтогаза" осуществлялась без наличия финансового плана, в итоге чистая прибыль госкомпании в 2018 году уменьшилась в 2,8 раза по отношению к 2017 году. В 2019 году "Нафтогаз" недополучил от основной деятельности 44 млрд грн.

За девять месяцев 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил консолидированный убыток в размере более 17 млрд грн. Причем покрыть данный убыток, согласно поданному компанией финансовому плану, должна выплаченная из государственного бюджета компенсация в размере 32,2 млрд грн.

Александр Охрименко утверждает, что в 2017-2020 гг. менеджмент "Нафтогаза" не только провалил выполнение показателей финансового плана от основной деятельности, но и неоднократно прибегал к подтасовкам данных и занижению базы для начисления дивидендов в государственный бюджет.

"Думаю, что не только у меня возникает вопрос, какие были основания для пролонгации контракта с Андреем Коболевым после многолетнего невыполнения требований контракта… Проведение анализа взаимодействия между выполнением руководителем "Нафтогаза" ключевых показателей эффективности (KPI) и системы его мотивации является делом неблагодарным, а отсутствие последствий по результатам такого анализа является слишком очевидным. Вместе с тем, в период становления в Украине гражданского общества, такой анализ будет полезен с точки зрения противовеса масштабной пропаганде об успешности менеджмента "Нафтогаза", — резюмировал экономист.

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