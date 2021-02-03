Глава «Нафтогаза» Коболев четыре года получает премии, не выполняя KPI, — эксперт

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Станислав Молчанов
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получает
многомиллионные зарплаты и премии, не выполняя при этом ключевых показателей
эффективности (KPI), установленных в его контракте. Об этом написал
экономист Александр Охрименко в своей статье для delo.ua.
По мнению эксперта, премии руководителя "Нафтогаза" неоправданно большие. Фото из открытых источников
Эксперт отметил, что для руководителя НАК "Нафтогаз Украины" были установлены определенные KPI, которые в основном выражается в выполнении показателей годового финансового плана, одобренного Кабинетом Министров. Согласно условиям контракта, утвержденного приказом Минэкономразвития от 13.04.2016 №681, при условии выполнения KPI главе "Нафтогаза" полагается должностной оклад в размере 1,041 млн грн в месяц, плюс ежемесячная премия в таком же размере.
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко ранее сообщал, что реальные заработки главы правления "Нафтогаза"
были гораздо выше. По информации нардепа, в 2017 году Андрей Коболев получил 47,1
млн грн, а в 2018 году – аж 268,5 млн грн.
Александр Охрименко проанализировал результаты деятельности НАК "Нафтогаз
Украины" в 2017-2020 гг., выполнение компанией финансовых планов, и пришел к
выводу, что Андрей Коболев не имел права получать даже оговоренные в контракте
суммы, так как KPI по показателям доходов за все эти годы не были выполнены.
Как указывается в статье, сумма недополученных "Нафтогазом" доходов в 2017
году составила 42,8 млрд грн. Весь 2018 год деятельность "Нафтогаза"
осуществлялась без наличия финансового плана, в итоге чистая прибыль госкомпании
в 2018 году уменьшилась в 2,8 раза по отношению к 2017 году. В 2019 году "Нафтогаз"
недополучил от основной деятельности 44 млрд грн.
За девять месяцев 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил
консолидированный убыток в размере более 17 млрд грн. Причем покрыть данный
убыток, согласно поданному компанией финансовому плану, должна выплаченная из государственного
бюджета компенсация в размере 32,2 млрд грн.
Александр Охрименко утверждает, что в 2017-2020 гг. менеджмент "Нафтогаза"
не только провалил выполнение показателей финансового плана от основной
деятельности, но и неоднократно прибегал к подтасовкам данных и занижению базы
для начисления дивидендов в государственный бюджет.
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