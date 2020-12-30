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Из коронавирусного фонда использовали почти 80% средств: куда потратили деньги и сколько еще осталось

Всего в коронавирусный фонд было заложено 72 миллиарда гривен

сегодня, 16:02
Автор:

Елизавета Черных

По состоянию на 28 декабря, стало известно, что из специального государственного коронавирусного фонда уже потратили 57,1 миллиарда гривен. Всего в него было заложено 72 миллиарда гривен.

Из коронавирусного фонда использовали почти 80% средств: куда потратили деньги и сколько еще осталось

ФОТО: Из открытых источников

По официальным данным Министерства финансов, на нужды Министерства здравоохранения было потрачено 14,7 миллиарда. Как обращают внимание украинские СМИ, на строительство и ремонт дорог государство потратило 24,9 миллиарда гривен.

В общем денежные средства из коронавирусного фонда были распределены таким образом:

- 12, 8 миллиардов были отправлены на социальную защиту населения;

- 5, 5 миллиардов — на повышение надбавок к заработным платам медицинским сотрудникам;

- 1, 5 миллиардов отправились в местные бюджеты для обеспечения больниц кислородом;

- около 2 миллиардов потратили на обеспечение лабораторий Министерства здравоохранения и закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников медучреждений;

- 84 миллиона было отправлено на закупку аппаратов ИВЛ

К слову, коронавирусный фонд был создан в экстренном порядке весной 2020 года, и изначально в него заложили 65,7 миллиарда гривен. Внеочередное заседание Кабинета министров Украины, которое прошло 14 декабря, принесло некие изменения в перераспределении бюджетных средств. Так, министры решили увеличить размер так называемого "ковидного" фонда и наполнили его дополнительно на шесть миллиардов гривен. Таким образом он составлял 72 миллиарда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Зеленский объяснил, почему во время пандемии в Украине ремонтировали дороги Президент Украины ответил, почему средства, выделенные для ремонта дорог, не направляли на борьбу с коронавирусом.



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Источник: https://novyny.24tv.ua/ru/koronavirusnogo-fonda-ispolzovali-pochti-80-sredstv_n1499820
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