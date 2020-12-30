Из коронавирусного фонда использовали почти 80% средств: куда потратили деньги и сколько еще осталось

Язык
Coinspot 30.12.2020
BTC/USD
28134.19
ETH/USD
734.34
LTC/USD
126.06
НБУ 30.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
По состоянию на 28 декабря, стало известно, что из специального государственного коронавирусного фонда уже потратили 57,1 миллиарда гривен. Всего в него было заложено 72 миллиарда гривен.
ФОТО: Из открытых источников
По официальным данным Министерства финансов, на нужды Министерства здравоохранения было потрачено 14,7 миллиарда. Как обращают внимание украинские СМИ, на строительство и ремонт дорог государство потратило 24,9 миллиарда гривен.
В общем денежные средства из коронавирусного фонда были распределены таким образом:
- 12, 8 миллиардов были отправлены на социальную защиту населения;
- 5, 5 миллиардов — на повышение надбавок к заработным платам медицинским сотрудникам;
- 1, 5 миллиардов отправились в местные бюджеты для обеспечения больниц кислородом;
- около 2 миллиардов потратили на обеспечение лабораторий Министерства здравоохранения и закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников медучреждений;
- 84 миллиона было отправлено на закупку аппаратов ИВЛ
К слову, коронавирусный фонд был создан в экстренном порядке весной 2020 года, и изначально в него заложили 65,7 миллиарда гривен. Внеочередное заседание Кабинета министров Украины, которое прошло 14 декабря, принесло некие изменения в перераспределении бюджетных средств. Так, министры решили увеличить размер так называемого "ковидного" фонда и наполнили его дополнительно на шесть миллиардов гривен. Таким образом он составлял 72 миллиарда.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Зеленский объяснил, почему во время пандемии в Украине ремонтировали дороги Президент Украины ответил, почему средства, выделенные для ремонта дорог, не направляли на борьбу с коронавирусом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости