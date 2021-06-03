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Из-за коррупции в Минэнерго в Украине провели десятки обысков (ВИДЕО)

Коррупционная схема с участием высокопоставленных чиновников и частных операторов нанесла ущерб госбюджету в 1,5 млрд долл.

сегодня, 19:37
Автор:

Наталья Некрасова








Чиновники Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Минэнерго) наладили масштабную коррупционную схему, которая за три года нанесла ущерб государству на почти 1,5 млрд грн. Об этом рассказала спикер Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Чиканова.

Из-за коррупции в Минэнерго в Украине провели десятки обысков (ВИДЕО)

Обыски в Минэнерго и облгазах. Фото: ГБР

Основанием для обысков стала обнаруженная по результатам трехлетнего аудита схема бесплатной передачи 37 частным операторам чиновниками Минэнерго газораспределительных систем (ГРС).

С февраля 2017 года они должны были платить в госбюджет 10% остаточной стоимости за эксплуатацию государственного имущества, напомнили в ГБР. В схеме также задействованы чиновники облгазов и горгазов, добавили в ведомстве.

"Следователи ГБР одновременно проводят 47 обысков на территории Украины: в Министерстве энергетики Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и у 37 операторов ГРС, а также по месту жительства бывших высокопоставленных чиновников министерства", — рассказала Чиканова.

По ее словам, за три года неуплаты убытки государству составили 1 млрд 488 млн грн. На причастность к совершению преступления проверяют чиновников Минэнергоугля, руководителей операторов ГРС и их владельцев. В частности, обыски провели на предприятиях "Киевоблгаз", "Мариупольгаз", "Тысменицагаз", "Хмельницкгаз", "Черкассыгаз" и "Черниговгаз".

Уголовное производство было открыто после обращения Минэнерго Украины в ГБР 29 января 2021 года. Министерство обратилось к правоохранителям после проведенного внутреннего аудита, который продолжался с апреля 2017 года по январь 2021 года, отметили в пресс-службе ведомства.

"Предметом проверки был процесс передачи в эксплуатацию газораспределительных сетей и их составляющих, принадлежащих государству и вопрос поступления средств за эту эксплуатацию в государственный бюджет", — заявили в Минэнерго и добавили, что максимально способствуют следствию.


Кроме того, 3 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго". Ему инкриминируют дачу взятки главе Фонда государственного имущества.

За 100 тыс. долл. чиновник хотел занять пост генерального директора акционерного общества, сообщили в САП. Досудебное следствие по делу завершено. Рассматривать дело будет Высший антикоррупционный суд.

Напомним, в апреле 2021 года Минэнерго Украины получило нового руководителя. На должность министра энергетики назначили Германа Галущенко.

Эксперты утверждают, что новому руководителю Минэнерго придется решать множество проблем отрасли. Ранее Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом".

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему в "Нафтогазе" кадровые перестановки и чьей условной победой можно считать назначение Юрия Витренко на должность главы компании.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-zlovzhivannya-visokoposadovciv-minenergovugillya-na-1-5-mlrd-griven
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