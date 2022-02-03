Как оформить загранпаспорт для себя, для ребенка, срочно или просто дома

Краткие и понятные советы по поводу того, что нужно для того, чтобы оформить документы для выезда за границу. В Евросоюзе с недавних пор начали признавать наши национальные коронавирусные сертификаты, поэтому украинцы, сделавшие прививку, через полтора года с начала пандемии имеют возможность свободно уехать в другие государства. Для этого нужно иметь при себе действующий загранпаспорт.

Как оформить загранпаспорт (фото из открытых источников)

Для этих случаев "Комментарии" предлагают понятную и простую инструкцию для того, чтобы получить загранпаспорт. Даем практические советы, как оформлять документы для выезда за границу для взрослых, для ваших детей, срочно, даже не выходя из дома.

Где можно подать заявку на оформление биометрического паспорта

Оформить эти необходимые документы можно во всех местных подразделениях Государственной миграционной службы, в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или в центрах обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ". Чтобы вам было удобно, можно сделать запись в электронную очередь на сайте или подойти к работникам местного центра обслуживания.

Какие документы нужно собрать

Взрослым нужно иметь при себе для процедуры оформления внутренний паспорт, идентификационный код и, если у вас есть другой загранпаспорт. При этом, по закону каждый житель нашей страны теперь может изготовить еще один действующий паспорт для того, чтобы выехать за границу.

Сколько длится оформление загранпаспорта

Документы для выезда за границу производятся в течение 20 дней со дня подачи заявки на его оформление.

Отметим, что эта процедура не бесплатная, за выдачу паспорта в срок до 20 дней нужно заплатить 733 грн — это — цена услуги и включенная стоимость бланка.

Можно ли получить паспорт быстрее

Конечно, срочная процедура оформления предусматривается законом. Загранпаспорт можно оформить в срок до семи дней, а в отдельных случаях (смерть родственника, для неотложного лечения или сопровождения тяжелобольного) — в срок за три дня.

Что нужно сделать для быстрого оформления загранпаспорта

Процедура та же, что и для обычного оформления: посетить ближайший сервисный центр, предоставить необходимые документы, тут же заполнять бланк, сделать фото и оплатить все необходимые услуги. Как только ваш паспорт будет сделан, поступит смс-сообщение на номер, указанный при оформлении документов.

Сколько стоит срочное оформление паспорта

За такую услугу нужно оплатить 1085 грн. в отделении миграционной службы. Его вам сделают через 7 дней.

Можно ли оформить загранпаспорт, не посещая центр

Подать заявку, чтобы оформить услугу онлайн нельзя, потому что для снятия отпечатков пальцев и фотографии должен присутствовать заказчик, но предусмотрена возможность вызвать уполномоченных работников в вашу квартиру. Такую услугу предлагают в ГП "Документ". Для этого нужно заполнить форму на сайте, указать количество людей, которым нужны паспорта, а еще удобное вам время и указать адрес.

В нужный день прибудет специальный микроавтобус с необходимым оборудованием для внесения данных, снятия отпечатков, процесса фотографии и оплаты.

Как оформить загранпаспорт для ребенка

Как и в случаях оформления документов для взрослых, оформить паспорт ребенку можно в местных подразделениях Госмиграционной службы, ЦНАПах или центрах обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ".

Кто может подать документы для оформления детского загранпаспорта

Это может сделать папа или мама или законный представитель ребенка, но необходимо учитывать, что впоследствии этот человек имеет право получить готовый документ. Другому человеку же паспорт отдадут только по целевому нотариальному поручению.

Нужно ли для этого согласие второго родителя

Согласие другого родителя для оформления ребенку загранпаспорта не требуют. Однако надо знать, что пересечение границы ребенком с одним родителем возможно только при нотариально оформленном разрешении, которое у вас на руках, другого родителя.

Нужно ли ребенку присутствовать при оформлении

В зависимости сколько вашим детям лет. До 12 лет это не обязательно, но желательно, поскольку в центре учтут все требования закона при процессе фотографии. Вместе с тем дети постарше должны прибыть для оформления вместе с папой и мамой — с 12 лет снимают отпечатки пальцев, а фото разрешают только на месте. В этом случае присутствие подростков необходимо для получения готовой биометрики.

Какие документы необходимы для подачи заявки на загранпаспорт

Родители должны иметь при себе свои внутренние паспорта, а законный представитель еще и документ, подтверждающий опекунство. Для изготовления зарубежных документов ребенку до 14 лет требуется оригинал свидетельства о рождении, при наличии идентификационного номера. С 14 лет требуют ID-карту, справку с идентификационным номером и загранпаспорт, если таковой у ребенка есть.

Сколько стоит оформить паспорт для ребенка

Стоимость услуги такая же, как и для взрослых-733 грн при оформлении в стандартный срок до 20 дней и 1085 грн – за срок в семь дней.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что формировать загранпаспорт и ID-карту в Украине стало дороже .

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