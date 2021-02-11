Какое будущее у оборонной промышленности Украины — эксперт

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Вечканова Елена
О развитии внутренней оборонной системы можно забыть, если не прибегнуть к быстрым и качественных реформ. Такое мнение прозвучало от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, сообщает издание ZN.UA.
Оборонную промышленность ждут значительные реформы. Фото: ti-ukraine.org
Чиновник убежден: только развитие отечественных комплексов поможет оборонной отрасли и в дальнейшем существовать в стране. Все запланированные затраты, к примеру, на преобразование "Укроборонпрома" в два больших акционерные холдинги, целесообразны.
Министр пояснил, что сегодня в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны действительно немало проблем. Среди них и нулевое производство оборудования для электромашиностроения, и мизерное количество украинских разработок по технологиям, недостаток финансовых и материальных ресурсов и т.п. Все это можно победить, если удачно провести качественное реформирование отрасли.
Также Олег Уруский подробно рассказал о создании Минстратегпрома, что является центральным органом исполнительной власти в ОПК. Сейчас штат организации насчитывает более 120 человек, которые тщательно работают над разработкой необходимых законопроектов, что улучшат состояние украинской "оборонки". Сам министр побывал на многих отечественных предприятиях, входящих в состав ОПК, проводил встречи с представителями иностранных государств и тому подобное. Таким образом Украина может похвастаться наличием о сотрудничестве в вопросах оборонного комплекса с Турцией, Бразилией и Иорданией.
В приоритетах развития ОПК на 2021 год Уруский видит согласование многих необходимых документов, в частности Стратегии развития ОПК Украины и нескольких программ, касающихся развития авиации и космических программ. Дополнительно пристальное внимание будет уделяться реформированию уже упомянутого госконцерна "Укроборонпром" и развития экспорта отечественной оборонной продукции за границу.
Из довольно смелых планов можно выделить создание Агентства оборонных технологий. В этом представители ОПК собираются ориентироваться на аналогичную организацию, которая существует в США.
Напомним, ранее "Комментарии" совместно с экспертами выясняли, какое будущее ждет государственный концерн "Укроборонпром".
Также на портале можно узнать, что думает о предстоящих изменениях в ОПК Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
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