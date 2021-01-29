Военный эксперт рассказал, почему реформы в "Укроборонпроме" были необходимы

В ГК "Укроборонпром" начали реструктуризацию предприятий, находящихся в управлении концерна. В госконцерне отмечают, что завершили первый этап триаж-анализа, или комплексной оценки 137 предприятий. В частности, из 116 работающих предприятий, финансово стабильными являются 33, финансово неустойчивыми — 27, в плохом финансовом состоянии — 56. Только 29 предприятий "Укроборонпрома" заработали 88% чистого дохода госконцерна за 2016-2019 годы.

Укроборонпром (фото из открытых источников)

Как рассказал информационному агентству "Комментарии-Украина" военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, необходимо поднимать корни преобразований концерна "Укроборонпром" и в целом оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Все держится на событиях, которые начались в 2014 году. На начало войны у нас по технике и вооружению, которое было в вооруженных силах Украины – современного было всего около 10%. За время ведения войны этот показатель увеличился, но незначительно — до 15-17 %. Для сравнения – в вооруженных силах РФ – у них более 70 % новой техники на вооружении армии, поэтому вести с таким противником войну очень сложно", — сказал Романенко.

По словам заместителя начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010 гг.), необходимы были реформы, которые обеспечили бы производство ВПК Украины современного вооружения и техники, что позволяло бы противостоять вооруженным силам РФ.

Напомним, "Укроборонпром" планируют разделить на два основных холдинга. По информации главы учреждения Юрия Гусева, один из них будет заниматься оборонительными системами и обеспечивать потребности отечественных военных. Представители другого объединения работать над улучшением аэрокосмической отрасли Украины.

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