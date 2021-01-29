Военный эксперт рассказал, почему реформы в "Укроборонпроме" были необходимы

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Ольга Чародий
В ГК "Укроборонпром" начали реструктуризацию
предприятий, находящихся в управлении концерна. В госконцерне отмечают, что
завершили первый этап триаж-анализа, или комплексной оценки 137 предприятий. В
частности, из 116 работающих предприятий, финансово стабильными являются 33,
финансово неустойчивыми — 27, в плохом финансовом состоянии — 56. Только 29
предприятий "Укроборонпрома" заработали 88% чистого дохода госконцерна за
2016-2019 годы.
Укроборонпром (фото из открытых источников)
Как рассказал информационному
агентству "Комментарии-Украина" военный эксперт, генерал-лейтенант запаса,
кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, заместитель
начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010 гг.) Игорь Романенко,
необходимо поднимать корни преобразований концерна "Укроборонпром" и в целом
оборонно-промышленного комплекса Украины.
По словам заместителя начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010 гг.), необходимы были реформы, которые обеспечили бы производство ВПК Украины современного вооружения и техники, что позволяло бы противостоять вооруженным силам РФ.
Напомним, "Укроборонпром" планируют разделить на два основных холдинга. По информации главы учреждения Юрия Гусева, один из них будет заниматься оборонительными системами и обеспечивать потребности отечественных военных. Представители другого объединения работать над улучшением аэрокосмической отрасли Украины.Ранее "Комментарии" рассказывали, что госконцерн в 2020 году выполнил план государственных заказов на 12 млрд гривен. Одновременно с этим "Укроборонпром" имеет немало долгов, поэтому на портале можно узнать, какой их общий размер и как придется за них расплачиваться.
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