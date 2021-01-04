Выполнив план: в 2020 году Укроборонпром получил более 12 млрд гривен

Госконцерн "Укроборонпром" закончил 2020 год со 100% выполненных контрактов по государственному оборонному заказу. Об этом отчитывается пресс-служба ведомства.

За 2020 год Укроборонпром выполнил 280 контрактов. Фото из открытых источников

Главными заказчиками предприятия были четыре государственные службы — Министерство обороны, Нацгвардия, Государственная пограничная служба и Главное управление разведки Минобороны. Общее количество заказов, полученных от них, — 280. За выполнение контрактов "Укроборонпром" получил более 12 млрд гривен финансирования.

Интересно, что 54% от общей суммы заказов "легли на плечи" частных производителей. Непосредственно предприятия Госконцерна занимались 36% контрактов, еще 10% — пришлись на спецэкспортеров.

Работники "Укроборонпрома" занимались разработкой, изготовлением, обновлением, а также ремонтом вооружения и военной техники (ВВТ). Наибольшее количество контрактов — 211 — касалась именно восстановления ВВТ.

"В целом заказчики в течение 2020 года уже получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц ВВТ, из которых 2591 — высокоточное вооружение и боеприпасы; 712 — радиолокационные станции, ПВО, средства связи, радиоборотьбы и навигации; 674 — бронетанковая техника; 51 — авиационная техника и оборудование; 11 — военно-морская техника. Кроме того, предприятия Укроборонпрома отремонтировали и передали 1402 единицы двигателей и комплектующих ", — говорится в сообщении Госконцерна.

Стоит отметить, что "Укроборонпром" "уложился в план", несмотря ни на какие трудности. Среди самых больших проблем, которые могли помешать — трехмесячная задержка финансирования гособоронзаказа, а также карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом, как отмечается в информации концерна, 55 контрактов "оборонки" были выполнены досрочно, "с опережением графика".

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