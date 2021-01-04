Выполнив план: в 2020 году Укроборонпром получил более 12 млрд гривен

Язык
Coinspot 04.01.2021
BTC/USD
31404.49
ETH/USD
1014.02
LTC/USD
150.14
НБУ 04.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
34.97
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Госконцерн "Укроборонпром" закончил 2020 год со 100% выполненных контрактов по государственному оборонному заказу. Об этом отчитывается пресс-служба ведомства.
За 2020 год Укроборонпром выполнил 280 контрактов. Фото из открытых источников
Главными заказчиками предприятия были четыре государственные службы — Министерство обороны, Нацгвардия, Государственная пограничная служба и Главное управление разведки Минобороны. Общее количество заказов, полученных от них, — 280. За выполнение контрактов "Укроборонпром" получил более 12 млрд гривен финансирования.
Интересно, что 54% от общей суммы заказов "легли на плечи" частных производителей. Непосредственно предприятия Госконцерна занимались 36% контрактов, еще 10% — пришлись на спецэкспортеров.
Работники "Укроборонпрома" занимались разработкой, изготовлением, обновлением, а также ремонтом вооружения и военной техники (ВВТ). Наибольшее количество контрактов — 211 — касалась именно восстановления ВВТ.
Стоит отметить, что "Укроборонпром" "уложился в план", несмотря ни на какие трудности. Среди самых больших проблем, которые могли помешать — трехмесячная задержка финансирования гособоронзаказа, а также карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом, как отмечается в информации концерна, 55 контрактов "оборонки" были выполнены досрочно, "с опережением графика".
Ранее "Комментарии" сообщали, что представители "Укроборонпром" рассказали, какое украинское оружие пользуется наибольшим спросом в мире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости