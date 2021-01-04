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Главная Новости Бизнес госсектор Выполнив план: в 2020 году Укроборонпром получил более 12 млрд гривен
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Выполнив план: в 2020 году Укроборонпром получил более 12 млрд гривен

При этом сами предприятия Концерна отличились лишь в 36% от всех заказов

сегодня, 17:30
Автор:

Вечканова Елена

Госконцерн "Укроборонпром" закончил 2020 год со 100% выполненных контрактов по государственному оборонному заказу. Об этом отчитывается пресс-служба ведомства.

Выполнив план: в 2020 году Укроборонпром получил более 12 млрд гривен

За 2020 год Укроборонпром выполнил 280 контрактов. Фото из открытых источников

Главными заказчиками предприятия были четыре государственные службы — Министерство обороны, Нацгвардия, Государственная пограничная служба и Главное управление разведки Минобороны. Общее количество заказов, полученных от них, — 280. За выполнение контрактов "Укроборонпром" получил более 12 млрд гривен финансирования.

Интересно, что 54% от общей суммы заказов "легли на плечи" частных производителей. Непосредственно предприятия Госконцерна занимались 36% контрактов, еще 10% — пришлись на спецэкспортеров.

Выполнив план: в 2020 году Укроборонпром получил более 12 млрд гривен - фото 2
Выполнив план: в 2020 году Укроборонпром получил более 12 млрд гривен - фото 3
Выполнив план: в 2020 году Укроборонпром получил более 12 млрд гривен - фото 4

Работники "Укроборонпрома" занимались разработкой, изготовлением, обновлением, а также ремонтом вооружения и военной техники (ВВТ). Наибольшее количество контрактов — 211 — касалась именно восстановления ВВТ.

"В целом заказчики в течение 2020 года уже получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц ВВТ, из которых 2591 — высокоточное вооружение и боеприпасы; 712  радиолокационные станции, ПВО, средства связи, радиоборотьбы и навигации; 674  бронетанковая техника; 51  авиационная техника и оборудование; 11  военно-морская техника. Кроме того, предприятия Укроборонпрома отремонтировали и передали 1402 единицы двигателей и комплектующих ",  говорится в сообщении Госконцерна.

Стоит отметить, что "Укроборонпром" "уложился в план", несмотря ни на какие трудности. Среди самых больших проблем, которые могли помешать — трехмесячная задержка финансирования гособоронзаказа, а также карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом, как отмечается в информации концерна, 55 контрактов "оборонки" были выполнены досрочно, "с опережением графика".

Ранее "Комментарии" сообщали, что представители "Укроборонпром" рассказали, какое украинское оружие пользуется наибольшим спросом в мире.


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Источник: https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ukroboronprom-vykonav-100-derzhavnogoo-oboronnogo-zamovlennya-u-2020-rotsi.html
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