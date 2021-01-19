Долги Укроборонпрома: кто виноват и что делать

В Украине задолженности предприятий по заработной плате составляет 3,1 млрд грн. Среди топ-должников — предприятия государственной формы собственности (где руководство и набсоветы нередко получают фантастические зарплаты). Так, предприятия Укроборонпрома должны почти 587 млн грн. Почему такая ситуация вообще стала возможна, каким образом ее разрешить и достаточно ли власти делают для этого — на эти вопросы читателям "Комментариев" отвечали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Укроборонпром — государство в государстве"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что ситуацию с задолженностью создали сами власти, заинтересованные в схемах с прокрутками денег.

"С задержками и долгами по зарплате я столкнулся, еще когда служил в Минобороны. В 1997 задержки у нас были до четырех месяцев. Мы даже митинговали, — вспоминает Олег Жданов. – К сожалению, в Украине действует старая схема. Статья по зарплате в любом учреждении, в нашем бюджете – защищенная. Деньги туда перечисляются фактически в автоматическом режиме. Есть штатное расписание, известны оклады и коэффициенты. Деньги идут на зарплатные счета предприятий. А далее руководство этих предприятий дает команду снять деньги — и перебросить на другие счета, другие статьи".

Как отмечает Олег Жданов, чаще всего ГП используют такую статью как "спецфонд", куда обычно перебрасывают деньгу сразу, как только они поступают.

"А там нет ограничений и рекомендаций по использованию. Чисто коррупционная схема. Можно что угодно делать – от покупки туалетной бумаги, до финансирования масштабных мероприятий или проектов, — поясняет эксперт. – Все эти статьи расходов регулируются подписью руководства".

По словам Олега Жданова, многие ГП убыточны, потому что не работают напрямую с поставщиками.

"Всегда есть фирмы-прокладки, через которые идет реализация товаров или услуг, которые эти предприятия производят, — поясняет он. – В доле, как правило, и профильное министерство или высшее руководство в ведомстве, к которому относится это предприятие".

Комментируя огромные долги по зарплате на Укроборонпроме, эксперт назвал данный госконцерн государством в государстве.

"Он находится в ведомстве Госуправления делами (печально известная ДУСЯ), которое подчиняется Офису президента. А единственная цель и задача – Офиса (ранее Администрации, Секретариата) — обеспечение жизнедеятельности президента. И этого бюджета мы не знаем. И предприятия там неконтролируемы. Пользуясь такой безнаказанностью, они там вытворяют любые чудеса, в том числе с заказами и зарплатами, — подчеркивает Олег Жданов. — Кстати, Зеленский обещал расформировать ДУСю. Но воз и ныне там. Что касается таких монополистов как Укравтодор, Укрзализныця, где также творится беспредел, то важно понимать, что их курируют напрямую профильные министерства. Заинтересованные в том, что происходит".

Олег Жданов уверен, что навести порядок с выплатами зарплат можно лишь если руководители предприятий, где есть такие долги, будут нести ответственность. Вплоть до уголовной, что нужно закрепить на законодательном уровне.

"Закон должен работать для всех, включая профильные министерства и ведомства. А наказание – быть неотвратимым… Но чтобы всё это произошло, нужны сильная политическая воля и реальные реформы, в том числе правоохранительной и судебной систем", — резюмирует Олег Жданов.

“В Украине происходят уникальные вещи"

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает ситуацию с долгами по зарплатам, особенно на госпредприятиях, абсолютно логичной, исходя из наших реалий.

"Одна из причин – полное отсутствие государственной промышленной политики. Как в части стимулирования частных инвестиций, так и в части работы ГП, — поясняет он. – Если государственная идеология в том, что все ГП — плохие, коррупционные, их надо как можно быстрее продать за копейки сомнительным инвесторам, которые порежут все на металл, то госпредприятия всегда будут выступать в роли нелюбимой падчерицы. И там будет процветать коррупция. И будут долги".

Алексей Кущ подчеркивает, что если раньше на ГП была просто коррупция, то теперь на нее наслаивается еще и неэффективность управления.

"Коррупция элементарна. Когда по каким-то соображениям заключаются контракты, которые не выгодны тем или иным ГП. Комплектующие, сырье покупаются дороже, а продукция реализуется дешевле. Кто-то на этом греет руки. А предприятие наращивает долги. Плюс — общая неэффективность управления. Раньше были хоть какие-то профессиональные действия, коррупционные потери компенсировались прибылью. Сейчас компенсировать их нечем. И бьют по зарплатам. Да, статья защищенная. Но лишь при условии, что у нас работают по закону прокуратура, суды, наказывая тех, кто не выплачивает зарплату. В украинских же реалиях это защищенная статья только на бумаге", — говорит эксперт.

Он акцентирует, что в Украине происходят уникальные вещи, которые в любой другой стране были бы немыслимыми.

"Обладая огромным железнодорожным потенциалом, мощностями для производства собственной жд-техники, наша страна закупает локомотивы за рубежом. Тот же Укроборонопром, имея постоянный запрос со стороны армии на модернизацию техники, оборудования (учитывая, что страна находится в состоянии перманентного военного конфликта), сидит без заказов и в долгах. Хоть его предприятия должны бы работать в три смены и обеспечивать один из самых высоких уровней зарплаты, — подчеркивает Алексей Кущ. – В ситуации, когда частные инвесторы сокращают инвестиции и рабочие места, государство должно было бы максимально загружать производственные мощности, увеличивать вовлечение в этом ГП, обеспечить там рост новых рабочих мест. Тем более, что костяк ГП у нас остался неплохой. Возможности есть. Но нет, похоже, ни желания, ни умения".

Как сообщал портал "Комментарии", Госконцерн "Укроборонпром" закончил 2020 год со 100% выполненных контрактов по государственному оборонному заказу.





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