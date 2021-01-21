Реорганизация «Укроборонпрома»: что останется от концерна

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Вечканова Елена
В декабре 2020 года началась реформация государственного концерна "Укроборонпром". После многих размытых формулировок наконец стало известно, как же будет выглядеть концерн в будущем. О преобразовании "Укроборонпрома" в акционерное общество и другие моменты говорили во время заседания Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Укроборонпром превратят в два холдинга. Фото из открытых источников
После изменений, ожидающих предприятие будет создано два крупных холдинга. Такую информацию обнародовал глава госконцерна Юрий Гусев.
По его словам, холдинги будут заниматься различными направлениями. Первый — "Оборонительные системы Украины", объединит в себе 6 субхолдингов из 65 предприятий. Эта "машина" займется обработкой всех запросов Вооруженных Сил Украины. Вторым холдингом станет аэрокосмический. Соответственно, в рамках его функционирования будут развиваться отечественная авиация и космические технологии.
Председатель Комитета, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Завитневич приветствует подобные изменения. Именно поэтому на заседании рассматривался соответствующий законопроект, который позволит ускорить реформацию "Укроборонпрома".
В рамках реформы планируется оздоровление предприятий-составляющих "Укроборонпрома" на всех уровнях. Также новосозданные акционерные общества смогут объединяться для сотрудничества с партнерами как украинскими, так и зарубежными. Подобные изменения в функционировании госконцерна предусматривают привлечение немалых прямых инвестиций.
Соответствующий законопроект под номером 3822 члены Комитета рекомендовать к принятию народным депутатам в ближайшее время.
Ранее "Комментарии" подробно выясняли, сколько на самом деле долгов "собрали" предприятия "Укроборонпрома" и как их придется возвращать.
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