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Главная Новости Бизнес госсектор Председатель Укроборонпрома рассказал о будущем концерна
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Председатель Укроборонпрома рассказал о будущем концерна

Государство не потеряет единый контроль над предприятиями концерна

сегодня, 16:52
Автор:

Вечканова Елена

Глава госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев убежден, что будущие изменения функционирования предприятия только усилят его эффективность. Об этом руководитель заявил во время брифинга на Львовском бронетанковом заводе в первые дни января.

Председатель Укроборонпрома рассказал о будущем концерна

Укроборонпром не должен прекратить свое существование. Фото: РИА Новости

Отвечая на вопросы присутствующих, Юрий Гусев подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет об окончательной ликвидации.

"Современность говорит нам о необходимости корпоратизации, преобразовании предприятий, входящих в состав Концерна, в акционерные общества, 100% акций которых принадлежит государству", — отметил глава Укроборонпрома.

Также Гусев добавил, что такие преобразования требуют значительных изменений не только в самом концерне, но и в законодательстве. В частности, совсем скоро ожидается принятие специального законопроекта №3822, что поспособствует реформированию Укроборонпрома. Во время брифинга отдельно прозвучало, что к президенту Владимиру Зеленскому обратились с просьбой обозначить документ неотложным.

"Изменение законодательства позволит новым холдингам, которые вскоре придут на смену устаревшей и неэффективной структуре Укроборонпрома, плодотворно работать с иностранными партнерами, осуществлять трансфер технологий, привлекать финансовые ресурсы", — утверждает Гусев.

Кроме того, в планах обновленного Укроборонпрома — реализация действенной антикоррупционной политики и внедрение достойных принципов корпоративного управления.

Отметим, что корпоратизация госконцерна уже началась в декабре 2020 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ближайшие четыре года Министерство обороны получит три новых самолета от отечественного производителя.

Также на портале можно узнать, с какой суммой прибыли Укроборонпром завершил 2020 год.



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Источник: https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ukladeno-memorandum-pro-poshyrennya-spivpratsi-mizh-ukroboronpromom-i-lvivskoyu-oda.html
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Обусуждения

украинец

сегодня, 17:10

Не... Укроборонпром ликвидировать точно нельзя. Как же и за что тогда главный пуштунский правдолюб и специалист в вооружении существовать будет?

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