Председатель Укроборонпрома рассказал о будущем концерна

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Вечканова Елена
Глава госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев убежден, что будущие изменения функционирования предприятия только усилят его эффективность. Об этом руководитель заявил во время брифинга на Львовском бронетанковом заводе в первые дни января.
Укроборонпром не должен прекратить свое существование. Фото: РИА Новости
Отвечая на вопросы присутствующих, Юрий Гусев подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет об окончательной ликвидации.
Также Гусев добавил, что такие преобразования требуют значительных изменений не только в самом концерне, но и в законодательстве. В частности, совсем скоро ожидается принятие специального законопроекта №3822, что поспособствует реформированию Укроборонпрома. Во время брифинга отдельно прозвучало, что к президенту Владимиру Зеленскому обратились с просьбой обозначить документ неотложным.
Кроме того, в планах обновленного Укроборонпрома — реализация действенной антикоррупционной политики и внедрение достойных принципов корпоративного управления.
Отметим, что корпоратизация госконцерна уже началась в декабре 2020 года.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ближайшие четыре года Министерство обороны получит три новых самолета от отечественного производителя.
Также на портале можно узнать, с какой суммой прибыли Укроборонпром завершил 2020 год.
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украинец
сегодня, 17:10
Не... Укроборонпром ликвидировать точно нельзя. Как же и за что тогда главный пуштунский правдолюб и специалист в вооружении существовать будет?