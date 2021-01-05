В 2021 году Минобороны получит три новых самолета: кто производитель

На днях стало известно о том, что ГП "Антонов" получит кредит размером почти 3 млрд грн., что будет потрачен на строительство трех самолетов АН-178. Технику получит Министерство обороны Украины. Информация размещена на официальном сайте концерна "Укроборонпром", в состав которого входит предприятие "Антонов".

Вот такими красавцами от "Антонова" пополнится "копилка" Минобороны. Фото: Julian Herzog

Финансовую поддержку в несколько миллиардов гривен "Антонову" предоставит АО "Укрэксимбанк". Проект строительства новой авиационной техники рассчитан на следующие четыре года.

"Поставка первого серийного самолета ожидается после завершения сертификационных испытаний и получения Сертификата типа на самолет Ан-178-100Р, и планируется в 2023 году", — отмечается в сообщении "Укроборонпрома".

Гендиректор госконцерна Юрий Гусев называет подписание соглашения с банковским учреждением важным событием, которому способствовало немало представителей власти, в том числе и президент Владимир Зеленский.

Заключенный договор является своего рода уникальным, ведь подпадает под государственные гарантии. Кроме того, контракт с "Антоновым" является первым госзаказом на строительство воздушных транспортников для Вооруженных Сил отечественным производителем. Ранее АН-178 планировали заказывать за границей.

Представители ГП "Антонов" и банка подписали соглашение в конце 2020 года, 29 декабря.

"Воздушное судно может садиться и взлетать с любых аэродромов и имеет грузоподъемность до 18 тонн. [...] Самолет оснащен двумя отечественными турбореактивными двигателями Д-436-148ФМ, созданными ОАО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс", которое входит в состав "Укроборонпрома", — такие характеристики будущих самолетов сообщает пресс-служба концерна.

АН-178 могут использовать как в перевозке личного состава, так и любых грузов. Кроме того, летающее судно такого типа удобно в использовании во время стихийных бедствий для различных нужд, в частности эвакуации местного населения.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что "Укроборонпром" завершил 2020 без осложнений — госзаказ выполнен на 100%.

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