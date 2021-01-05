В 2021 году Минобороны получит три новых самолета: кто производитель

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Вечканова Елена
На днях стало известно о том, что ГП "Антонов" получит кредит размером почти 3 млрд грн., что будет потрачен на строительство трех самолетов АН-178. Технику получит Министерство обороны Украины. Информация размещена на официальном сайте концерна "Укроборонпром", в состав которого входит предприятие "Антонов".
Вот такими красавцами от "Антонова" пополнится "копилка" Минобороны. Фото: Julian Herzog
Финансовую поддержку в несколько миллиардов гривен "Антонову" предоставит АО "Укрэксимбанк". Проект строительства новой авиационной техники рассчитан на следующие четыре года.
Гендиректор госконцерна Юрий Гусев называет подписание соглашения с банковским учреждением важным событием, которому способствовало немало представителей власти, в том числе и президент Владимир Зеленский.
Заключенный договор является своего рода уникальным, ведь подпадает под государственные гарантии. Кроме того, контракт с "Антоновым" является первым госзаказом на строительство воздушных транспортников для Вооруженных Сил отечественным производителем. Ранее АН-178 планировали заказывать за границей.
Представители ГП "Антонов" и банка подписали соглашение в конце 2020 года, 29 декабря.
АН-178 могут использовать как в перевозке личного состава, так и любых грузов. Кроме того, летающее судно такого типа удобно в использовании во время стихийных бедствий для различных нужд, в частности эвакуации местного населения.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что "Укроборонпром" завершил 2020 без осложнений — госзаказ выполнен на 100%.
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