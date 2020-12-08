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Главная Новости Бизнес госсектор Компании-экспедиторы требуют от Жмака расторжения долгосрочных контрактов: на бизнес "повесили ярмо"
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Компании-экспедиторы требуют от Жмака расторжения долгосрочных контрактов: на бизнес "повесили ярмо"

Только расторжение долгосрочных контрактов с УЗ может помочь бизнесу выйти из кризиса

сегодня, 14:35
Автор:

Станислав Молчанов

Конфликт между предпринимателями, которые на основе долгосрочных контрактов осуществляют грузовые перевозки, и грузинским менеджером "Укрзализныци" Ираклием Эзугбая углубляется. Бизнес говорит, что в УЗ их позицию игнорируют, только наращивая миллиардные убытки для самой госкомпании.

Компании-экспедиторы требуют от Жмака расторжения долгосрочных контрактов: на бизнес "повесили ярмо"

ФОТО: Из открытых источников

"Ситуация в том, что в начале года и все лето УЗ предлагала клиентам долгосрочные контракты по цене, которая была ниже стандартного рынка. И многие компании — и мы в том числе, просчитав экономику, решили взять эти долгосрочные контракты, потому что мы видели ценовое преимущество этих долгосрочных вагонов, по сравнению со стандартными. Когда УЗ "раздала" все долгосрочные контракты (в конце августа), они в начале сентября начали снижать ставку по стандартным вагонам. И для нас это ценовое преимущество начало уменьшаться, теперь у нас фактически нет смысла держать эти вагоны, поскольку они уже по такой же цене, как и стандартные вагоны, которые может принять каждый. Мы неоднократно обращались в УЗ с вопросами: "как так можно вообще делать?". Мы заключили долгосрочные годовые контракты, а вы через несколько дней начинаете снижать цены для всего рынка ", — пояснил представитель компании "Вертикаль" Олег Бурлаченко.

Он добавляет, что менеджмент УЗ на диалог не идет, прикрывается формальными отписками. Разрывать невыгодные контракты тоже отказывается, угрожая штрафами.

"... штраф около 4 тыс. 88 грн за весь период неиспользованных (вагонов). То есть за весь год мы должны заплатить за каждый вагон, за каждый месяц 4 тыс. 88 грн, это космические цифры ", — подчеркнул предприниматель.

От решения Эзугбая об одностороннем пересмотре ставок проигрывает не только бизнес, но и сама "Укрзализныця", ведь компания наращивает убытки. Только за октябрь они составили почти 500 тыс. Грн.

"Они (УЗ) повесили это ярмо на нас, на грузоотправителей и на следующий день начали снижать цены. И мы с этими вагонами — не можем их продуктивно возить, потому что они дороже для нас в течение всего года, чем стандартные вагоны, которых есть в очень большом количестве на рынке ", — добавляет Бурлаченко.

Выход из кризиса бизнес видит в возможности разорвать с УЗ долгосрочные контакты.

"Главные требования — они должны дать нам возможность разорвать эти контракты без применения штрафных санкций. Потому что они в ручном режиме изменили ценовую конъюнктуру рынка. Мы когда заходили в летние обязанности — считали одну цену, а они через пару дней ее изменили. Так не делается в цивилизованном мире. Эти решения приняты с нарушением антимонопольного законодательства. А это чревато УЗ тем, что вагоны будут стоять. Они просто видят что мы большие грузоотправители и с нас можно "содрать" эти деньги. Договоры наши заключались до Жмака и Эзугбая, а когда пришло новое руководство в их лице — они сказали: ну вы же подписали с бывшим руководством ... ", — резюмировал предприниматель.

Напомним, что ранее ЕС констатировал кризисное финансовое состояние УЗ. А из-за давления на бизнес убытки компании продолжают расти.

К слову, министр инфраструктуры Владислав Криклий на кризисную ситуацию не реагирует. Председатель правления Владимир Жмак — тоже. Зато, стратегическое предприятие уже готовят к частичной продажи. Поэтому именно с этими намерениями власти, эксперты и связывают умышленно доказательства "Укрзализныци" к банкротству.


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