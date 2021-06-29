Коррупция в морской отрасли или «обилечивание» моряков как направление работы транспортного комитета



















Последняя пленарная неделя работы ВРУ с 13 по 16 июля может быть посвящена рассмотрению критически важного для 150 тысяч моряков и их семей законопроекта, который позволит убрать коррупцию в сфере выдачи и продления документов в морской отрасли. Однако, несмотря на решение поддержать законопроект и вынести его в зал, которое профильный комитет принял еще в июле 2020 года, в повестке дня его так и не оказалось.

Николай Тищенко и Игорь Негулевский - фото: Никвести

Чтобы получить подтверждение права работать на морских судах, моряки в Украине должны каждые пять лет проходить специальные экзамены и обновлять разрешительные документы. Эту процедуру некоторые называют взяткоемкой, поскольку в некоторых случаях моряки могут быть вынуждены отдавать крупные суммы нечистоплотным на руку чиновникам из экзаменационных комиссий, тестовых центров и даже Мининфраструктуры.

В СМИ звучали фамилии бенефициаров подобных схем. Среди них, в частности, называли экс-министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Также к коррупционным схемам может быть причастен и глава транспортного комитета Юрий Кисель, который якобы имеет возможность влиять на такого рода схемы не только в морской отрасли, но и на железной дороге и других инфраструктурных направлениях.





Кроме того, глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявлял об интересе в вопросе поборов с моряков народного депутата от Николаевской области Игоря Негулевского. В кулуарах фигурирует и фамилия скандального депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко.





Что происходит за закрытой дверью транспортного комитета ВР Украины

Поскольку транспортный комитет не ведет трансляции своих заседаний, не обнародует аудиозаписи, а протоколы и стенограммы публикует с большим опозданием, официально узнать, что происходит за его дверями, можно лишь попав внутрь. Эта опция в пандемию доступна только нардепам и их помощникам. На минувшей неделе народный депутат, член правоохранительного комитета ВР Александр Куницкий обнародовал очередной фрагмент записи заседания транспортного комитета, на котором рассматривался законопроект 3944, призванный убрать коррупционную схему в сфере выдачи документов морякам. В частности, законопроектом предлагается внедрить международные стандарты пролонгации документов на условиях, определенных Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками. Основное новшество состоит в том, что в случае наличия действующих документов о подготовке моряка и подтверждения стажа, повторная сдача экзамена каждые 5 лет не требуется.

Законопроект пролежал в транспортном комитете год — с июля 2020 года. За это время Мининфраструктуры провело целый ряд трансформаций в системе экзаменовки моряков, например, заменило устные экзамены электронными тестами. За прохождение которых, как выяснили журналисты, тоже нужно платить. Кроме того, инициативы по ликвидации якобы коррумпированной Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и ее представительств были заблокированы в судах.

В первой части видеозаписи на канале Куницкого видно, как глава комитета Юрий Кисель пытается заблокировать рассмотрение документа на комитете.

По словам Куницкого, изменения в порядке получения документов невыгодны были прежде всего бывшему министру инфраструктуры Владиславу Криклию, поскольку, по мнению нардепа, тот "не хотел ломать схему, возможно делясь с кем-то в Кабмине". И поскольку из-за этого решать проблему в правительстве не собирались, инициативу на себя пришлось брать депутатам. Причем не из профильного транспортного, а из антикоррупционного комитета.

"В течение года комитет не мог рассмотреть пять строк законопроекта. Кто-то забыл, кто-то делал вид, что они не знают о проблеме, не понимают, что происходит", — говорит нардеп.

Как моряки "нагибают" Николая Тищенко

Из второй части видео становится понятно, что законопроект 3944 категорически не воспринимает и еще один член комитета Николай Тищенко. Во время обсуждения документа об упрощении процедур переаттестации моряков, Тищенко вдруг начал возмущаться, что комитет якобы теряет свою субъектность, когда рассматривает законопроекты от других комитетов (автор законопроекта 3944 — нардеп от "Слуг народа" Иван Шинкаренко — член антикоррупционного комитета ВР).

"Мы сегодня стоим на пороге — мы комитет или об нас вытирают ноги. Пускай депутаты [авторы законопроекта] приходят и работают в наш комитет, а не где-то в офисе они получили под диктовку, а мы гриву опустили и поднимаем руки [за его вынесение в зал]. Мы либо команда — либо не команда", — обратился Тищенко к коллегам по комитету. "Не было еще такого за два года, пока мы здесь, чтобы нас нагибали. А сейчас нас нагибают", — добавил он.

В этом же фрагменте Куницкий продемонстрировал, как глава комитета Юрий Кисель якобы попытался фальсифицировать результаты голосования за вынесение документа на рассмотрение в сессионный зал, на чем настаивали авторы и отдельные члены комитета. Вначале он несколько раз ставил документ на голосование с формулировкой "рекомендовать принять за основу", а затем попытался преподнести решение как "вернуть субъекту законодательной инициативы на доработку". На что присутствовавшие в зале громко засмеяли председателя.

Отдельно стоит отметить, что Кисель, Негулевский и Тищенко уже не первый раз фигурируют в скандалах. Например, ранее СМИ писали, что Кисель и Негулевский могли сойтись на теме дорожных подрядов: Негулевский после прихода в Раду стал одним из ключевых дорожных строителей Николаевской области.



Эти фамилии упоминались и тогда, когда речь шла о речных и морских перевозках. Около года назад генеральный директор и владелец ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский прямо обвинял бывшего тогда министра Владислава Криклия, а также Тищенко и Негулевского в сотрудничестве с оффшорными компаниями, которые блокируют развитие отечественного грузового флота. Это произошло после того, как Тищенко и Негулевский сняли ролик с обвинениями "Нибулона" в попытке подкупа депутатов, чтобы помешать принятию законопроекта о внутреннем водном транспорте.

"Они подыгрывают тем компаниям, которые вывели флот в оффшорную юрисдикцию, а теперь заинтересованы в возвращении на украинские реки старого флота под иностранным флагом, на котором возможно и будут работать украинцы, но они не смогут платить налоги в Украине. То есть в первую очередь пострадают интересы государства — это недополученные налоги, несозданные рабочие места. Создают такие законопроекты кукловоды", — сказал тогда в ответ нардепам Вадатурский.

Кисель, Негулевский и Тищенко были участниками и еще одного скандала, связанного с портом "Южный". СМИ писали, что они якобы планировали взять под контроль буксировочный флот порта.

"Взять под себя контроль над буксирами — это давняя украинская традиция, мечта многих транспортных депутатов и министров. Это пытались сделать многие и раньше, так как буксиры, выведенные с баланса порта в другое предприятие — даже государственное — при наличии подконтрольного менеджмента сразу начинают зарабатывать своим боссам большие деньги за счет госпорта на услугах буксировки", — писало издание "Дело".

Однако, стоит все же отметить, что профильным комитетом дана рекомендация принять в целом законопроект 3944 в первом чтении. А значит, будет ли сделан первый шаг к реформированию морской отрасли или нет теперь зависит от каждого депутата в сессионном зале.

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