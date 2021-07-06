Кто является реальным руководителем «Укразализныци» и есть ли «смотрящие» — СМИ

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Станислав Молчанов
Основой "бэк-офиса" госкомпании "Укразализныця", якобы принимающего реальные
решения насчет управления предприятием, являются люди, назначенные и.о. главы
правления Иваном Юриком. Как сообщает "Фокус", в это "объединение" входят
некоторые экс-чиновники Госслужбы геологии и недр Украины, а также бывший первый министр инфраструктуры.
Украинские СМИ выяснили, кто взаправду руководит "Укрзализныцей". Фото из открытых источников
Ссылаясь на ресурс "РБК-Украина", журналисты отмечают, что после
Революции достоинства Минэкологии и связанные с ним структуры, в том числе и Госгеонедра, отошли по "квоте"
коалиционного правительства под
управление представителей
националистической партии "Свобода".
Главой Госгеонедр стал Дмитрий Кащук. Отметим, что наиболее громкий скандал, связанный с его фамилией, касается
расследования
СБУ о незаконной добыче янтаря в Ривненской области. Кроме того,
Кащуку также вменяли передачу по заниженной цене месторождений газа
в Полтавской и Сумской областях фирмам-однодневкам.
Вместе с Кащуком в Госгеонедра пришел и Денис Жегалов. Журналисты
программы "Схемы" выяснили,
что он, вероятно, имел отношение к
непрозрачному получению в разработку Олеговского месторождения камня лабрадорита.
Экс-первый замминистра
инфрастурктуры Дмитрий Абрамович, который сейчас пришел в "УЗ", в 2016-2017 гг.
также работал в Госгеонадрах. "Наші гроші" сообщали, что он якобы имел отношение к
раздаче лицензий на разработку месторождений окружению Игоря Котвицкого на "льготных" условиях.
В министерстве Абрамович уже
курировал "УЗ". Как чиновник,
он запомнился скандалами с декларированием дорогих автомобилей и квартир. Кроме
того, в СМИ его называли куратором схемы с масштабным разворовыванием
средств УЗ при закупках дизельного топлива, а также машинного масла.
Еще одним советником главы УЗ является Денис Пугач. В 2019 году он баллотировался в парламент по спискам партии "Сила и честь" Игоря Смешко. Как отмечает "Фокус", Пугача также называли "смотрящим" в Аграрном фонде от российского олигарха Алексея Федорыча (в 2018 году фигурировал в расследованиях НАБУ, был объявлен в розыск), проживающего в Монако.
Согласно информации журналистов, некоторое время Пугач был причастен
к работе ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод", а также, вероятно, обеспечивал подключение
сторонних потребителей к электрическим сетям "Укрзализныци".
В нынешней структуре "УЗ" также
есть минимум два менеджера, которых
считают приближенными
к премьер-министру Денису Шмыгалю. Это Александр Заруба, директор по
коммерческой работе и логистике "УЗ", и Дмитрий Романюк, директор по управлению
взаимоотношениями с органами государственной власти.
Также значительное влияние на
работу УЗ, согласно данным "РБК-Украина", может иметь Игорь Купранец, бывший заместитель председателя
Нацполиции, бывший директор департамента защиты экономики. Несмотря на
увольнение в 2019 году, считается близким к Арсену Авакову.
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