Кто является реальным руководителем «Укразализныци» и есть ли «смотрящие» — СМИ

Основой "бэк-офиса" госкомпании "Укразализныця", якобы принимающего реальные решения насчет управления предприятием, являются люди, назначенные и.о. главы правления Иваном Юриком. Как сообщает "Фокус", в это "объединение" входят некоторые экс-чиновники Госслужбы геологии и недр Украины, а также бывший первый министр инфраструктуры.



Украинские СМИ выяснили, кто взаправду руководит "Укрзализныцей". Фото из открытых источников

Ссылаясь на ресурс "РБК-Украина", журналисты отмечают, что после Революции достоинства Минэкологии и связанные с ним структуры, в том числе и Госгеонедра, отошли по "квоте" коалиционного правительства под управление представителей националистической партии "Свобода".

Главой Госгеонедр стал Дмитрий Кащук. Отметим, что наиболее громкий скандал, связанный с его фамилией, касается расследования СБУ о незаконной добыче янтаря в Ривненской области. Кроме того, Кащуку также вменяли передачу по заниженной цене месторождений газа в Полтавской и Сумской областях фирмам-однодневкам.

Вместе с Кащуком в Госгеонедра пришел и Денис Жегалов. Журналисты программы "Схемы" выяснили, что он, вероятно, имел отношение к непрозрачному получению в разработку Олеговского месторождения камня лабрадорита.

Экс-первый замминистра инфрастурктуры Дмитрий Абрамович, который сейчас пришел в "УЗ", в 2016-2017 гг. также работал в Госгеонадрах. "Наші гроші" сообщали, что он якобы имел отношение к раздаче лицензий на разработку месторождений окружению Игоря Котвицкого на "льготных" условиях.

В министерстве Абрамович уже курировал "УЗ". Как чиновник, он запомнился скандалами с декларированием дорогих автомобилей и квартир. Кроме того, в СМИ его называли куратором схемы с масштабным разворовыванием средств УЗ при закупках дизельного топлива, а также машинного масла.

Еще одним советником главы УЗ является Денис Пугач. В 2019 году он баллотировался в парламент по спискам партии "Сила и честь" Игоря Смешко. Как отмечает "Фокус", Пугача также называли "смотрящим" в Аграрном фонде от российского олигарха Алексея Федорыча (в 2018 году фигурировал в расследованиях НАБУ, был объявлен в розыск), проживающего в Монако.

Согласно информации журналистов, некоторое время Пугач был причастен к работе ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод", а также, вероятно, обеспечивал подключение сторонних потребителей к электрическим сетям "Укрзализныци".

В нынешней структуре "УЗ" также есть минимум два менеджера, которых считают приближенными к премьер-министру Денису Шмыгалю. Это Александр Заруба, директор по коммерческой работе и логистике "УЗ", и Дмитрий Романюк, директор по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти.

Также значительное влияние на работу УЗ, согласно данным "РБК-Украина", может иметь Игорь Купранец, бывший заместитель председателя Нацполиции, бывший директор департамента защиты экономики. Несмотря на увольнение в 2019 году, считается близким к Арсену Авакову.

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