Квартира за 73 млн гривен или тона налички: что задекларировал заместитель Офиса президента Ростислав Шурма

В декабре 2023 года в Украине был открыт реестр деклараций, позволяющий проверять и обнародовать имущественные декларации госслужащих и других лиц. Таким образом, оказалось, что семья заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы имеет в своей собственности квартиру в Киеве стоимостью 73,2 млн гривен и раздает миллионные кредиты его брату.



Заместитель председателя ОП Ростислав Шурма. Фото из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения в Украину закрыли реестр деклараций. Однако в декабре 2023 года реестр деклараций был открыт и теперь можно ознакомиться с имуществом украинских госслужащих.

Например, заместитель ОП Ростислав Шурма задекларировал в Киеве квартиру, которая в 10 раз больше обычных квартир киевлян. Ее площадь 710,4 квадратных метра, а цена 73,2 млн. гривен. Квартира находится в собственности супруги Шурмы с 2020 года. В том же году также была приобретена еще одна квартира на Юлию Шурму на 53,2 квадратных метра за 3,26 млн. гривен, а в 2021 году еще два паркоместа по 300 тыс. гривен.

Таким образом, жена Шурмы в 2020 году купила квартиры на 77 млн гривен. Если перевести эти деньги в вес купюрами по 1000 гривен, это будет около 10 тонн наличных денег.

Покупка квартир состоялась, когда Ростислав Шурма покинул компанию Рината Ахметова и ушел с должности гендиректора "Запорожстали", но до того, как присоединился к Офису президента в ноябре 2021 года.

Также в собственности Ростислава Шурмы есть две квартиры по 2,6 млн. гривен площадью по 60 квадратных метров и квартира за 5,2 млн. гривен площадью 90,3 квадратных метра, которые были приобретены в 2020 году. Кроме того, в декларации указано, что Ростислав Шурма дал кредит на 166,8 млн гривен родному брату Олегу Шурме. Этому же брату Шурмы заимствовала деньги и Юлия Шурма – 43,4 млн гривен.

Интересно, что на должности заместителя ОП Ростислав Шурма имеет зарплату около 35 тыс. гривен ежемесячно, а его жена, указанная владелицей нескольких квартир, заработала как ФЛП в 2022 году меньше миллиона гривен.

Сумма наличных средств у Шурмы исчисляется 400 тыс. грн., 50,9 тыс. долларов и 46 тыс. евро. У Шурмы на счетах в разных банках Украины находится 2,5 млн грн, в банке за рубежом – 19,9 тыс. евро. Супруга Шурмы хранит в украинских банках – 668,2 тыс. грн. На ее счетах в иностранных банках – 163,8 тыс. евро.

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