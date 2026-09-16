Ловушка для покупателей: Госпродслужба раскрыла шокирующую статистику об онлайн-магазинах

Украинский рынок розничной торговли окончательно переместился в сеть, однако в то же время электронная коммерция стала главным источником проблем для покупателей. Более двух третей всех жалоб, поступающих от граждан в государственные органы защиты прав потребителей, касаются некорректной работы интернет-магазинов, маркетплейсов и продавцов в соцсетях. Об этом свидетельствует официальный ответ Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на журналистский запрос портала "Комментарии".

Жалобы на интернет-магазины: данные Госпродпотребслужбы

По данным Госпродпотребслужбы, на конец августа 2026 года в системе электронного документооборота было зарегистрировано 10 829 обращений и жалоб граждан. Из них 7228 жалоб (66,7%) касались именно сферы электронной коммерции. Это означает, что две из каждой из трех жалоб украинцев в сфере торговли сегодня связаны с покупками через интернет.

Несмотря на то, что онлайн-шоппинг генерирует абсолютное большинство конфликтных ситуаций между покупателями и бизнесом, государство до сих пор не обладает полной аналитикой по поводу глубины проблем в этом секторе. В Госпродпотребслужбе сообщили, что "не ведут отдельной статистической отчетности" по конкретным причинам неудовлетворения покупателей, возвращенных средств или проверок в сфере e-commerce.

Соответственно, регулятор не может официально детализировать, какую именно часть среди нарушений составляют отказы в возврате товара в течение 14 дней, продажа подделок, отсутствие фискальных чеков или банальное невыполнение заказов после подписки. Также остается неизвестной общая сумма средств, которую государственным инспекторам удалось вернуть обманутым покупателям в 2026 году и объем наложенных на недобросовестные онлайн-магазины штрафов.

Сейчас для многих украинцев онлайн-покупки стали базовой потребностью, однако цифры Госпотребслужбы показывают: покупка в интернете в Украине до сих пор остается операцией с повышенным риском.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Госпродслужба призывает немедленно проверить детские игрушки.