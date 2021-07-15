Министр финансов пообещал больше налогов в принятой сегодня Бюджетной декларации 2022-2024 годов

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада рассмотрела, дала рекомендации и в целом приняла проект постановления Бюджетной декларации на 2022-2024 годы. "Историческим событием" назвал рассмотрение и утверждение в парламенте Бюджетной декларации Министр финансов Сергей Марченко. Таким образом, Украина сумела "сделать шаг к переходу" на бюджетное планирование в среднесрочной перспективе.

Сергей Марченко доложил основные показатели утвержденной сегодня Бюджетной декларации 2022-2024 годов, фото из открытых источников

Сергей Марченко отметил, что бюджетная декларация на 3 года является не просто техническим добавлением 2 лет в проект сметы ежегодного госбюджета. Мол, эти "визирование и эффективность государства", которые должны каждому из нас добавить чувство безопасности.

Среди основных положений Бюджетной декларации были указания увеличения темпов поступлений в Государственный бюджет Украины, который в 2024 году, по оценкам, должен составить 1 триллион 452 миллиарда гривен. Эта сумма является на 32% больше размера госбюджета страны в 2021 году. Сергей Марченко пообещал, что все инициативы 3 ветвей власти будут обеспечены финансовым ресурсом для их реализации в ближайшие три года. В частности, учитывая прогнозные макропоказатели развития экономики Украины, утвержденные Кабмином, в Бюджетной декларации рост ВВП государства ожидается ежегодно в среднем в размере 5%.

Также, во "властных стенах" вновь заявили об ожидаемом увеличении поступлений от налогообложения, для чего опять же будет меняться действующее законодательство.

"В рамках Бюджетной декларации Правительство предоставило предложения по внесению изменений в налоговое законодательство, которые позволят дополнительно привлечь в сводный бюджет более 50 миллиардов гривен ежегодно и поставить точку на многолетних схемах по минимизации налоговых обязательств", — сообщил Сергей Марченко.

При этом, министр финансов подчеркнул, что вновь принятый документ будет основой для проектов госбюджета в последующие годы и прогнозов размера местных бюджетов. В то же время, согласно тексту Бюджетной декларации, перераспределение средств между бюджетами будет уменьшено, а местные органы власти получат больше финансовой самостоятельности.

"Комментарии" изучают утвержден сегодня проект Бюджетной декларации и самую интересную информацию из него будут публиковать в ближайшее время.

Напомним, что Министерство финансов больше не отвечает за трудовую миграцию украинский.

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